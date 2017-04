Fietsenmaker Walter Leten schakelt versnelling hoger: grondige renovatie pand Villerslei

Schoten - Voorlopig nog onttrokken aan het zicht van klanten en voorbijgangers is Walter Leten bezig met een grondige renovatie van zijn fietsenspeciaalzaak aan de Villerslei. Niet alleen worden winkel en werkplaats volledig vernieuwd, het project luidt ook de hereniging in van Walter en zijn echtgenote Diane met hun twee zonen Andy en Nicky.

Walter Leten (60) was in zijn jonge jaren een gedegen motorcrosser. Maar twintig jaar geleden begon hij in een klein winkelpand aan de Villerslei met het herstellen en verkopen van fietsen. Een wijze beslissing. Zoon Andy (32), die wel zelf gekoerst heeft, kwam zijn vader tien jaar geleden helpen.

“Er kwamen de laatste jaren veel fietsenwinkels bij, maar slechts weinigen voeren zoals wij alle herstellingen en onderhoudswerken ook zelf uit”, vertelt Andy. “Onze toegankelijke werkplaats aan de straatkant, waar de hele dag door mensen binnen en buiten lopen en waardoor we een persoonlijke band hebben opgebouwd met onze klanten, is een andere troef.”

Eén van die klanten is de Schotense architect Werner Braeckmans. Die werd door Walter een tijd geleden aangesproken om plannen te tekenen om winkel en werkplaats te vernieuwen en bijna te verdubbelen in oppervlakte. Enkele maanden geleden gingen de werken van start. “We moesten iets doen, want we barsten hier al een tijdje uit onze voegen. De werkplaats verschuift naar achter, maar zal even toegankelijk blijven en krijgt zelfs een koffiecorner”, toont Walter samen met de architect de plannen. We hebben ook een oplossing voorzien voor het stallen van de vele gerepareerde fietsen, die nu noodgedwongen gewoon buiten staan.”

De showroom wordt een blikvanger. “We krijgen veel meer ruimte om bv. ons gamma elektrische en kinderfietsen te presenteren. Ook voor accessoires zoals brillen, schoenen en fietstassen, zal eindelijk voldoende plaats zijn. De nieuwe racefietsen en mountainbikes, van vooral Ridley en Giant, krijgen hun vaste stek op de nieuwe eerste verdieping, goed zichtbaar vanop straat. De werkplaats wordt ook qua apparatuur en gereedschap volledig vernieuwd. We volgen continu opleidingen om bv. de elektrische fietsmotoren van Bosch, TranzX en Yamaha (Giant) vlot te kunnen herstellen.”

Mooi is dat de Walter Leten 2.0 ook de komst inluidt van zoon Nicky (39). Die sluit zijn speciaalzaak voor bromfietsen in de Leo Van Hullebuschstraat om voortaan mee met broer en papa aan fietsen te sleutelen. “De komende weken zal ook aan de gevel te zien zijn dat we renoveren. Maar we blijven onze klanten tijdens de volledige werfperiode bedienen”, verzekert Walter. “Omdat we ook de volledige zomer doorwerken, hopen we tegen eind oktober de nieuwe winkel en showroom te kunnen inhuldigen. Chef-kok Roger Van Damme van Het Gebaar heeft al beloofd dat hij pannenkoeken komt bakken op het inhuldigingsfeestje. Hij is hier trouwens niet de enige bekende klant. Ook Tom Waes, Peter Van den Begin en Guga Baul komen geregeld over de vloer.”

Wie ook vaak bij Walter Leten binnenvalt is André Boonen, de vader van Tom. Hij is nog altijd vertegenwoordiger van de Belgisch fietsenfabrikant Ridley. “Dankzij André en Ridley kunnen we ook dit jaar een mooie prijzentafel vullen voor de vip-tombola van de Scheldeprijs woensdag”, vertelt Walter. “Ik heb twaalf door Tom zelf gehandtekende truitjes gekregen en Ridley bezorgt drie gloednieuwe racefietsen als hoofdprijzen. De lotjes worden verkocht in de vip-tenten in Mol, het park Van Schoten en ook in café Vogelenzang. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.”