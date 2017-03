Doendoensfestival herdenkt 500ste geboortejaar van kruidendeskundige

Schilde / Wommelgem - 500 jaar na de geboorte van Rembert Dodoens brengen verschillende ‘erfgenamen’ in 2017 het werk van de Mechelse kruidendeskundige terug tot leven. Voor de ploeg van de Dodoenstuin in het park van Schilde is dit aanleiding om een heus Dodoensfestival op poten te zetten.

In Schilde is een team vrijwilligers onder leiding van Mieke Vanderhaeghen uit Wommelgem nu al enkele jaren bezig om de oude bestaande kruiden- en moestuin Dodoens in het natuurpark Schildehof te moderniseren.

De L-vormige tuin is 60 meter lang en 69 meter breed en kent een totale oppervlakte van 3422 m². De Dodoenstuin, aangelegd in de jaren ’70 van de vorige eeuw, is een unieke tuin omdat er een kruidencollectie wordt gekweekt zoals Rembert Dodoens (1517-1585) die in 1554 beschreef in zijn fameus 'Cruydeboeck'. Het is een historische reconstructie van een geneeskruidentuin uit de zestiende eeuw. De werkgroep kreeg enkele jaren geleden nog een subsidie van 15.000 euro om de renovatie vooruit te helpen.

“Toen we deze tuin vijf jaar geleden ontdekten, was hij helemaal overwoekerd. Het onkruid stond anderhalve meter hoog”, vertelt Mieke Vanderhaeghen, voorzitter van de Dodoenstuin Schilde. “Na vijf jaar hard werken met een groep vrijwilligers, waaronder de laatste tijd ook steeds meer jonge mensen, is de Dodoenstuin van Schilde al een tijdje terug toonbaar. Dodoens beschreef destijds 350 kruiden en hun geneeskundige krachten. Drie kwart ervan groeit en bloeit hier nu terug.”

Naar aanleiding van het Dodoensfestival zullen de vaste werkmomenten in de tuin van Schilde elke eerste en derde zaterdag van de maand, soms ook op woensdagavond, gepimpt worden met een kruidendemonstratie rond een welbepaald thema, aansluitend bij het seizoen. “We voorzien ook een aantal boeiende lezingen met eminente sprekers zoals Greet Schoeters, professor biomedische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen”, vertelt Mieke Vanderhaeghen. “Zij komt in juni praten over hormonenverstoorders. In september komt dokter Geert Verhelst praten over kruiden. En er volgen ook boeiende workshops onder meer rond zelf kruiden telen en onderhouden, kazen maken, paddenstoelen enten, suikervrij leven en nog veel meer.”

De eerste grote Dodoens-happening is de grote plantenmarkt met mogelijkheid tot zadenruil op 17 april. “Op deze paasmaandag-plantenmarkt staan kleinschalige groene bedrijven en kwekers met een duurzaam karakter. Onze eigen kruidentelers van de werkgroep Dodoens bieden bijzondere planten, knollen en bollen aan. We ruilen die dag ook zaden en geven verschillende interessante demo’s’, aldus Vanderhaeghen.

Op pinksterzondag 4 juni vormt de Dodoenstuin het decor voor een grote biomarkt tijdens de Velt eco-tuindagen en dan houdt de werkgroep meteen haar opendeurdag op haar vaste stek in Schildepark. De gemeente organiseert gelijktijdig een grote brocante- en ambachtenmarkt.

www.dodoenstuin.be