Vriendin van renner Guillaume Van Keirsbulck maakt van Turnhoutsebaan Suglass Avenue

Schilde - Schilde en Sint-Martens-Latem behoren tot de meest welstellende gemeenten van Vlaanderen. Toch is het puur toeval dat Julie Deaulmerie, vriendin van wielrenner Guillaume Van Keirsbulck, net daar haar twee exclusieve brillenzaken opende.

Het was gisteren het ideale weer om een winkel met de naam Sunglass Avenue te bezoeken. Optieker Julie Deaulmerie (27) straalt al even hard als de lentezon wanneer we haar pas geopende winkel betreden. Spreken doet ze met een Gentse tongval.

“Ik groeide op in Sint-Martens-Latem en het was ook daar dat mijn mama Bé acht jaar geleden met de brillenzaak B-Optiek begon”, vertelt de ambitieuze jonge vrouw. “Ik studeerde aanvankelijk communicatie aan de universiteit, maar gaandeweg ging meer aandacht naar de webshop die ik aanvankelijk als studente rond hippe brillen had opgezet. Uiteindelijk besloot ik een opleiding optiek te volgen, met succes. Ik zette de winkel B-Optiek naar mijn hand en ontwikkelde met Billionavenue en Sunglassavenue twee goed draaiende webshops.”

Sunglass Avenue heeft nu ook een fysiek verkooppunt. “Ik woon voorlopig nog in Brugge en eigenlijk wilde ik mijn tweede winkel eerst daar openen. Maar omdat de collega-opticien die hier al zat aanbood om zijn winkel over te nemen, is het bij toeval Schilde geworden. Ik ken de gemeente nog niet goed, maar de mensen zijn heel aardig, net als de collega-winkeliers. Véronique De Kock, die hier 200 m verder haar eigen boetiek heeft, kwam me al verwelkomen. Misschien kunnen we wel samenwerken.”

Julie zit bovenop de nieuwste monturen- en glazentrends. Ze werkt nauw samen met populaire modeblogsters als Lima Ché (Limaswardrobe) en Zorana Jovanovic (Zorannah’s Fashion Corner) die haar zorgvuldig uitgekozen exclusieve modellen graag dragen. Het gaat dan om brillen of zonnebrillen van de merken Dior, Fendi, Givenchy, Saint-Laurent, Gucci, Salvatore Ferragamo, Chloé en Céline tot kleinere, exclusieve brillencollecties als Linda Farrow, Marni en Victoria Beckham. Want een eigen lijn heeft Julie voorlopig nog niet.

“Dat is iets voor later”, zegt Julie, terwijl ze me door de stijlvolle winkel loodst, die zowel binnen als buiten op het terras een loungehoek heeft om te passen, na te praten en modebladen te lezen. Door de luidsprekers klinkt trendy muziek, maar om 16 uur moeten de brillen en modetrends plots even wijken en zet Julie de televisie aan. “Guillaume moet dadelijk zijn tijdrit rijden in de Driedaagse van De Panne”, spreekt de rennersvrouw in Julie.

Guillaume is Guillaume Van Keirsbulck (26), die de Driedaagse van De Panne drie jaar geleden nog won en na een wat mindere periode dit voorjaar al knap de Grote Prijs Le Samyn aan zijn palmares toevoegde als één van de toppers van de ploeg Wanty-Groupe Gobert. Woensdag rijdt de West-Vlaamse kasseispecialist bijna voorbij haar etalage tijdens de Scheldeprijs.

“Is dat zo? Zondag rijdt hij de Ronde Van Vlaanderen, maar nu die start in Antwerpen weet ik niet of ik kan gaan supporteren”, overloopt Julie in gedachten haar agenda. “Ik heb heel veel werk met het opstarten van deze nieuwe winkel. Ik wil wel graag in Antwerpen komen wonen binnenkort. Guillaume draagt zelf ook zonnebrillen, maar de mijne mag hij alleen privé dragen. Op de fiets moet hij de merken van de teamsponsors op zijn neus zetten.”

We willen tot slot nog weten wat deze zomer in en out is in het brillensegment. “Oversized modellen blijven zeker nog in de running. Extravagante modellen ook, zowel met ronde als rechthoekige monturen. De pilotenmodellen zijn blijvers, maar ook deze sobere John Lennon-achtige bril, met van die kleine ronde glazen, is aan een zoveelste comeback bezig. Ik heb voor iedere beurs wel een oplossing. De prijzen variëren van 290 tot 980 euro.”

Sunglass Avenue, Turnhoutsebaan 175 B in Schilde.