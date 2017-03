Blokken in Heilige Petrus en Pauluskerk

Wommelgem - Kunnen de Wommelgemse studenten straks de rust en sereniteit van de trouwzaal in het gemeentehuis of de Heilige Petrus en Pauluskerk opzoeken om te blokken? Als het van de plaatselijke Jong-N-VA-afdeling afhangt wel.

Voorzitter Seppe Gys (26) en bestuursleden Lise Poelemans (21) en Jonas Wouters (22) zijn zelf de cursussen ontgroeid, al is Poelemans nog deeltijds studente.

“Ik ben logopediste, maar studeer daarnaast nog om leerkracht te worden in het secundair onderwijs. Ook ik moet dit voorjaar dus weer blokken, maar we doen het vooral voor onze vele jonge dorpsgenoten die voorlopig geen openbare studeerplek hebben in Wommelgem”, vertelt Poelemans.

Bibliotheek

“Al enkele jaren stellen we vast dat omliggende gemeenten wel stille ruimten en infrastructuur openstellen voor hun studenten tijdens de examens. Blokken in groep is een trend. Ook de Wommelgemse jongeren verdienen hiervoor een geschikte plek. De bibliotheek is dat niet echt wegens de beperkte openingstijden en andere functies daar”, vertelt Seppe Gys.

En dus schreef hij een brief naar zijn vader-burgemeester Frank Gys en de rest van het schepencollege. “Het moet toch mogelijk zijn om de mooi gerenoveerde trouwzaal gedurende één maand blok-klaar te maken? Draadloos internet is er al voorhanden. Er zijn misschien alleen tijdelijk wat tafels, stoelen en mogelijk wat extra licht nodig. Ook andere historische gebouwen komen in aanmerking. Zelfs de kerk leent zich hiertoe. Het is er heerlijk stil. Meteen leren jongeren die er niet meer zo vaak komen die prachtige historische gebouwen naar waarde schatten.”

Poll

De N-VA-jongeren voelen zich alvast gesteund door een poll op hun sociale media-kanalen en hopen dat hun collectieve studeerplek al dit voorjaar een feit is. Het is nu afwachten naar de houding van het schepencollege en de pastoor.