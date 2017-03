Antwerp Ghostwalk Team viert tienjarig bestaan met 42000 wandelaars op de teller

Schoten - Toen Schotenaar Stefan Livens (48) in 2007 met zijn vertelwandelingen door de oude stad begon, kon hij niet vermoeden dat er nog 2100 van die epische tochten zouden volgen met in totaal 42000 deelnemers. Vanavond vieren hij en zijn intussen zeskoppige Antwerp Ghostwalk Team hun tiende verjaardag met een speciale Verborgen Verhalen-wandeling.

Stefan Livens is geen acteur. Hij is fysicus en buigt zich overdag over ingewikkelde processen in de ruimtevaart voor de Vlaamse Instelling voor Wetenschappelijk Onderzoek (VITO). Ook daar is soms wat verbeelding voor nodig, maar pas wanneer hij in het weekend zijn zwarte mantel aantrekt en hoge hoed opzet als gids-verteller van Antwerp Ghostwalk, neemt hij andere gedaanten aan. In de personages die hij en zijn medevertellers opvoeren, zit één rode draad: het zijn allemaal legendarische Antwerpse figuren, die vaak echt geleefd hebben.

“Door hun strapatsen te vertellen – ik geef toe soms wat aangedikt maar altijd met een grote kern van waarheid – leren we de deelnemers aan onze wandelingen de oude stad en sinds enkele jaren ook tal van andere Antwerpse wijken op een andere manier kennen”, legt Stefan Livens uit. “Ik kreeg het idee na een gelijkaardige verkenning van Stockholm. Vandaag zijn er heel wat mogelijkheden om Antwerpen op een originele manier te ontdekken, maar tien jaar geleden nog niet. Ik heb het erop gewaagd en kreeg gelukkig snel steun van m’n Schotense kameraad Dirk Van Geel, leerkracht en acteur in het amateurtoneel.”

Café De Reus

De formule van onze spookwandelingen, waarbij nogal wat gifmengsters, moordenaars, ketters en andere zondaars de revue passeren, sloeg meteen aan. “Met dank aan Gazet Van Antwerpen en journaliste Maaike Floor die ons tien jaar geleden mee op de kaart heeft gezet met een mooie reportage”, vertelt Stefan. “Ook de uitbater van Café De Reus is een trouwe compagnon de route. Op de avond van onze eerste wandeling spraken we eerder toevallig af in zijn piepklein cafeetje op de Grote Markt. Francois Van Hove had zijn herberg toen net geopend. We zijn De Reus altijd blijven gebruiken om te vertrekken en te finishen met een bolleke bv.. Nu we aan ons jubileum toe zijn, stopt de waard er toevallig mee. Hij is zelf nog nooit met ons mee geweest. We gaan hem een spookwandeling cadeau doen voor de altijd prettige samenwerking.” (lacht)

De combinatie van de soms wat gruwelijke verhalen, de donkere steegjes en wat drama van de vertellers werkt nog altijd. De boekingen bij het Antwerp Ghostwalk Team blijven vlot binnenlopen. “We nemen opvallend vele sinjoren en bewoners van de randgemeenten mee, ter gelegenheid van een verjaardag bv.. Ook collega’s gaan graag met ons op stap: brandweerlui, politieagenten, taxichauffeurs; we hebben haast elke beroepsgilde al mogen vermaken”, weet Dirk. “Nu en dan gaan er ook echte acteurs mee zoals Stany Crets. Ook minister Jan Jambon, gouverneur Cathy Berx genoten al van onze verhalen. Eén van onze grootste fans is Ludo Van Campenhout. Officiële stadsgidsen namen we nog niet op sleeptouw. Aanvankelijk bekeken die ons als een vreemde eend in de bijt, maar intussen schieten we ook met hen goed op.”

Teute Gerard

“Zowat een kwart van de Ghostwalk-deelnemers zijn Nederlandse toeristen, die meestal al vanuit hun thuisland boeken. Ze zijn gek op ons dialect. Zelfs bij gebruik van gewone Antwerpse woorden als ‘netzak’, ‘bomma’ of ‘nen aardige’ zijn ze vaak even de draad kwijt. Met ‘exotische’ uitdrukkingen zoals ‘fameus gesjareld’ of ‘teute Gerard’ zijn ze natuurlijk helemaal van de wijs. We verwachten die lacherige reacties intussen en spelen er op in. We doen onze spookwandeling ook in het Engels. In het Frans lukt het niet. Daar staat te veel haar op”, bekent Dirk.

Stefan, Dirk en de andere Ghostwalkers blijven hun gidsbeurten door duister Antwerpen zien als een hobby. “Ik doe het nog altijd heel graag”, maakt Stefan de balans op. “Het vertellen en improviseren - want een tekstblad wordt al lang niet meer boven gehaald - is plezant. Maar ik vind nog meer voldoening in de research in oude boeken of in het opzoeken van sommige personages in levende lijve zoals Jos den duikelaar van de Cadixwijk. “

“We zijn nog niet uitverteld. Er ligt onder meer een nieuw verhaal voor kinderen over de watergeesten van het Eilandje op de plank. Die verhalen ooit samenbrengen in een boek, is zeker een toekomstplan, zij het nog niet concreet.”

www.ghostwalk.be