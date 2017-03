Schotens therapeut en lifecoach Marc Perneel schrijft levensroman vol praktische tips

Schoten - Als therapeut hielp Marc Perneel meer dan dertig jaar lang mensen door moeilijke periodes heen. ‘Le Couvent’ is zijn eerste roman en in zekere zin ook zijn geestelijk testament als life- en loopbaancoach. “Je kan dit verhaal op verschillende manieren lezen, maar het is zeker ook een geromantiseerd praktijkboek”, vertelt de auteur.

Zijn wieg stond in Brugge en dat hoor je nog een heel klein beetje, maar na dertig jaar wonen in een huisje bij de vaart, mogen we Marc Perneel (64) intussen een echte Schotenaar noemen. Vandaag houdt hij zich vooral bezig met groenten kweken en hout stookklaar maken in zijn mooie tuin, maar gedurende zijn hele loopbaan was Perneel vooral bezig met de vreemde kronkels die onze hersenen en gedachten soms maken, met angst, twijfel en burn-out tot gevolg.

“Het idee voor dit boek, mijn eerste, ontstond toen ik enkele jaren geleden zelf afstand nam van mijn werk als coach”, vertelt Marc Perneel. “Ik begeleidde onder meer werknemers van grote bedrijven als Philips, Janssen Pharmaceutica en Bank van Breda. Boeiend werk, met vaak mooie resultaten. Maar zelf uit de werkroutine stappen, bracht stilte en leegte mee. Het was even wennen, maar zonder die stilstand was dit boek, met heel wat inzichten over het leven, er nooit gekomen. Het is meteen een eerste levensles die ik meegeef: mensen hebben onterecht schrik gekregen om stil te staan bij zichzelf. We zijn veel te snel afgeleid.”

Kluizenaarswoning

Marc Perneel koos voor zijn ‘handleiding’ tot een gelukkiger leven voor het format van de roman. “Ik vertel het verhaal van ene Pierre. De man van middelbare leeftijd besluit zich even uit werk en relatie terug te trekken om te bezinnen in een klein vissershuisje aan de Bretoense kust. Wanneer hij tijdens zijn slaap spirituele gezangen meent te horen, gaat hij op onderzoek en ontdekt Pierre dat zijn retraiteplaats vroeger een kluizenaarswoning is geweest van een door de troepen van Napoleon vernietigd klooster.”

Wanneer Pierre kennismaakt met mensen die regelmatig samenkomen in de catacomben van het klooster, krijgt het verhaal magisch-realistische trekjes. Boeiend en spannend, maar ook leerrijk. “Pierre leert inderdaad wat echt naar iemand luisteren betekent”, zegt Perneel. “Hij leert hoe hij zijn ademhaling onder controle krijgt en hoe hem dat in heel wat situaties van pas komt. Hij leert ook dat mensen niet zijn wie ze bij een eerste aanblik of ontmoeting lijken te zijn. Vaak vallen ze veel beter mee. En Pierre ontdekt ook wat echte spiritualiteit betekent: niet zozeer het prevelen van gebeden, maar bewust denken, spreken en handelen.”

Eigengeloof

‘Le Couvent’, Frans voor het klooster, leest vlot weg, maar voor wie er zich voor openstelt zitten er veel meer lagen van wijsheid en levenservaring in. Marc Perneel wil ze op deze manier doorgeven aan de lezer. “Wij zijn als mensen bv. niet gelijk aan elkaar, maar wel evenwaardig”, stelt hij. “De meest belangrijke figuur in je leven, dat ben je zelf. Alleen wie in zichzelf gelooft, kan geloofwaardig zijn en zal respect oogsten van anderen. Hetzelfde met liefhebben. Als je jezelf niet graag ziet, kan je ook niet van iemand anders houden.”

Voor wie het echt heel praktisch wil, heeft Marc Perneel als epiloog een werkboekje ingevoegd met oefeningen. ‘Le Couvent’ leidde intussen ook tot een website en een app die kunnen helpen om de moeilijkheden van het dagelijkse leven te overwinnen. Op de website staan intussen al heel wat reacties van lezers. Deze van ene Myriam is typerend: “Le Couvent was confronterend. In die zin dat het verhaal me met de neus op de feiten heeft geduwd. We kunnen lief, aandachtig en dankbaar zijn voor onszelf en voor anderen. Het is ons jammer genoeg niet aangeleerd. Le Couvent doet dat gelukkig wel.”

Le Couvent van Marc Perneel is uitgegeven bij ‘Les Iles’, en is te koop (17,95 euro) in o.m. Standaard Boekehandel in Schoten. Meer info op www.novumgaudium.com