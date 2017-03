Stoelendans bij N-VA tempert optimisme voor 2018 niet

Wommelgem - Johan Smits legde gisteravond de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA. Hij volgt Martine Zurings op die enigszins verzuurd over de partijwerking al na goed één jaar haar mandaat teruggeeft.

Martine Zurings haalt de slechte sfeer binnen de lokale partijafdeling aan als de voornaamste reden voor haar ontslag. “De voortdurende strijd tussen twee kampen was niet meer werkbaar. Ik heb voor alle duidelijkheid geen enkel probleem met de standpunten van N-VA of met de andere gemeenteraadsleden, schepenen of burgemeester. Mijn gezondheid begon te lijden onder dat getwist en dat was ik beu.”

Het was een publiek geheim dat Zurings niet kon opschieten met ander bestuurslid Steven Goorden. “Ik betreur ten zeerste dat een louter persoonlijk probleem tussen Martine Zurings en een ander bestuurslid heeft geleid tot haar ontslag. Politiek is een ploegsport en zij zag een verdere samenwerking niet verder zitten. Jammer dat ze laat uitschijnen dat er meer aan de hand is”, aldus Hilde Berckmans, sinds kort voorzitter van N-VA in Wommelgem.

Eind vorig jaar had ook al Jan Hofkens, nog een Wommelgemse N-VA’er, zijn mandaten neergelegd, als gemeenteraadslid en als Vlaams Parlementslid. “Dat staat hier volledig los van”, aldus Berckmans. “Jan kreeg zijn parlementaire taak, engagement in de gemeenteraad en werk als partner in een zeer gerenommeerd advocatenkantoor gewoon niet meer gecombineerd.”

Martine Lambrechts, de vorige N-VA voorzitter, kon zich naar eigen zeggen dan weer niet meer ten volle inzetten omdat ze het heel druk had in haar zaak. “En zeker met het vele extra werk dat er aankomt in aanloop naar de verkiezingen van 2018 zou dit mogelijk problemen kunnen geven”, licht Berckmans toe. “Martine blijft wel actief als bestuurslid en de afdeling mag verder op haar inzet rekenen.”

“Het is mijn bedoeling als voorzitter met een sterke ploeg op weg te gaan naar 2018 en ik heb hier het volste vertrouwen in. Onze sterkhouders blijven allemaal aan boord en er zijn al enkele sterke extra kandidaten die op de N-VA lijst wensen te staan”, ziet de nieuwe voorzitter de stembusslag optimistisch tegemoet.

Het nieuwe gemeenteraadslid Johan Smits (39), een zelfstandig schrijnwerker en papa van twee dochters, was van z’n achtste tot dertigste als ruiter actief in de jumping. Hij is al jaren achter de schermen in de weer voor N-VA en heeft er nu zin in om hieraan meer in de schijnwerpers een vervolg te breien.

“De verandering in Wommelgem kon je reeds opmerken in tal van realisaties waarover reeds jarenlang gesproken wordt maar die er zonder N-VA nooit geregeld zouden geweest zijn”, stelt Smits. “Zo hebben we ondertussen de sporthal terug in eigen beheer, zijn we aan de Torenstraat bezig, komt er eindelijk een rond punt aan het kruispunt met de Van Tichelenlei, hebben we een enorme inspanning geleverd om de sociale woningmarkt op te krikken, beginnen we aan de bouw van ‘t Oogappeltje, hebben we de personenbelasting naar 5% gebracht en staat de bouw van de polyvalente cultuurzaal in de startblokken.”