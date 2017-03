KUNSTgROEP bouwt expo rond thema kanker

Schilde - Veronique Verheyen kreeg een half jaar geleden de diagnose van borstkanker. Intussen is ze goed op weg om de vreselijke ziekte te overwinnen en kunstschepping heeft haar daarbij geholpen. Ook andere leden van het collectief KUNSTgROEP focussen tijdens een ontroerende expo op de relatie kunst en kanker.

Vorig jaar verraste Jean-Pierre Gemoets (83), die van 1956 tot 1995 de apotheek op de Turnhoutsebaan uitbaatte, schepen voor Gezondheid Lieve Struyf (CD&V) met een bijzonder kunstwerk. Een doodshoofd met een schedel waarin tientallen sigarettenpeuken waren uitgedrukt. Het opschrift ‘Luckies’ is een verwijzing naar het bekende Amerikaanse sigarettenmerk Lucky Strike.

“Ik volg les aan de academie van Borsbeek en toen ik bij een kettingrokende kennis in de tuin een heleboel peuken vond, kreeg ik dit idee. Ik heb het vertaald in dit doodshoofd van klei, gecombineerd met de gevonden peuken. De boodschap is duidelijk”, aldus Jean-Pierre Gemoets.

“Eerlijk? Mooi vind ik het niet, maar ik snap natuurlijk wat de ere-apotheker wil aantonen: de perverse effecten van het roken”, zegt schepen Lieve Struyf. “Het kunstwerk zomaar zonder context opstellen in het gemeentehuis vond ik geen goed idee. Gelukkig hebben de leden van KUNSTgROEP in het doodshoofd van Jean-Pierre Gemoets een aanleiding gevonden om een reeks werken te maken rond het thema kanker onder de titel ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’. Er zitten hele mooie werken tussen.”

KUNSTgROEP wordt gevormd door 22 schilders, fotografen en beeldhouwers die Schilde als kunstgemeente op de kaart willen zetten. “Het doel is faciliteren, opzetten en ondersteunen van kunstprojecten. Als onderdeel van de Raad voor Cultuurbeleid zijn zij een belangrijk adviesorgaan om kunst en de kunstenaars in de gemeente zichtbaarder aanwezig te maken. Jaarlijks stellen we tentoon in de conferentiezaal van het gemeentehuis”, vertelt Pieter Gellings.

Die leverde voor deze expo zelf een foto. “Ik bekeek het van de positieve kant. Lopen als vorm van beweging om kanker te voorkomen”, geeft hij toelichting bij zijn vluchtige shots van een voorbije Antwerp Ten Miles.

Flaptieten

Vlakbij het met peuken bedekte doodshoofd van ereapotheker Jean-Pierre Gemoets hangen de bijzondere werken van Veronique Verheyen (52). De bediende bij de VDAB kwam het voorbije jaar zelf in aanraking met de ziekte. Haar ‘flaptieten’, een collage van allerlei aan elkaar geplakte recyclagematerialen, zijn een verwijzing naar die borstkanker.

“2016 was een rampjaar”, vertelt ze. “Ik verloor eerste meerdere vrienden aan kanker en in oktober kreeg ik zelf te horen dat ik borstkanker had. Er volgden een zware chemokuur en bestralingen. Mijn haar heb ik nog niet terug, maar de kanker lijkt voorlopig bedwongen.”

Veronique is ervan overtuigd dat kunstbeleving haar de kracht gegeven heeft om dit proces door te komen. Ze verwijst onder meer naar De Kleine Tiki, de school voor kunstzinnig coachen en innerlijke ontwikkeling in Breda (NL), waar ze vele aan heeft gehad.

De expo valt mooi samen met het maatschappelijk project “Schilde tegen Kanker”. Op 20 maart vindt een eerste rookstopsessie plaats en de gemeenteraad besloot dat alle deelnemers uit Schilde de kostprijs terugbetaald krijgen. “Met onze gratis rookstop-cursus trachten we zoveel mogelijk mensen te motiveren om te stoppen met roken. De tentoonstelling belicht hoe niet enkel de kankerpatiënt zelf, maar zijn hele entourage getroffen wordt. Misschien een bijkomende motivatie voor verstokte rokers”, aldus schepen Lieve Struyf.

Inschrijven via evenementen@schilde.be – tel 03-380.16.83