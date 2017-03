Smartphone opladen in Orange Smart Store terwijl je winkelt in Wijnegem Shopping Center

Wijnegem - Orange heeft gisteren een Smart Store in het Wijnegem Shopping Center geopend, nog maar de vijfde in zijn soort in België.

Klanten worden er wegwijs gemaakt in de wereld van smart objects. De winkel beschikt ook over groene ‘bubbels’ aan de kassa. Daarin kunt u uw smartphone opladen. “U sluit en beveiligt de bubbel met een code naar keuze. Vervolgens kunt u rustig verder shoppen om nadien de smartphone weer op te halen met een volle batterij. Deze dienst is gratis”, zegt winkelmanager Vanessa Fine.