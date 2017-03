Milieuprijs voor de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt

Schoten - Schoten drukt z’n vleermuizen aan de borst. De Vleermuizenwerkgroep mocht zopas de gemeentelijke milieuprijs in ontvangst nemen en de nieuwe Hoogmolenbrug wordt ‘vleermuisvriendelijk’ gebouwd.

Veel militaire activiteit is er in het Fort Van Schoten, gebouwd in 1885 langs de Brechtsebaan, al lang niet meer te bespeuren. Maar dat vinden de 521 vleermuizen, die er volgens de jongste tellingen ieder jaar overwinteren, helemaal niet erg. “We begonnen met onze tellingen in 2001 en toen hingen er hier maar 200 van die vliegend nachtdieren aan het plafond”, vertelt Dirk Swaenen uit Brecht, die voor Natuurpunt de plaatselijke ‘batmanwatcher’ is.

“Als trekker van de lokale vleermuizenwerkgroep verdient Dirk deze prijs, waaraan een bedrag van 500 euro vasthangt, dubbel en dik”, aldus milieuraadvoorzitter Paul Staes. “Hij en zijn medewerkers leveren een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit van Schoten.”

Ieder jaar gaan Dirk en co nauwkeurig aan het tellen en het feit dat de populatie aangroeit en dat zefls sommige bedreigde vleermuissoorten het in het Fort van Schoten erg goed doen, werkt motiverend om zich telkens weer in die donkere vochtige ruimten te begeven. “Onder de huidige 521 bewoners bevinden zich exemplaren van zes soorten die vermeld staan op de rode lijst van bedreigde zoogdieren in Vlaanderen. Voor de zeer zeldzame ingekorven vleermuis werden er in 2001 maar nog slechts enkele dieren gevonden. Vandaag is dat aantal gestegen tot bijna 198 exemplaren. De baardvleermuis steeg van 34 stuks naar 58. Van heinde en ver komen vleermuizen in Schoten overhandigen”

Schepen van Leefmilieu Erik Block (CD&V) heeft nog goed nieuwsvoor de vleermuizen. Wanneer binnen enkele jaren de nieuwe Hoogmolenbrug wordt gebouwd over het Albertkanaal, zal dat op vraag van het gemeentebestuur ‘vleermuisvriendelijk’ gebeuren. Wat dat concreet betekent, is nog niet helemaal duidelijk.

Beton geeft sowieso een stabiel en aangenaam klimaat voor vleermuizenverblijven, maar wellicht worden er speciaal voor de kleine zoogdieren extra holtes en spleten voorzien. Mogelijk wordt ook de verlichting en de hoogte van de bomen naast de brug aangepast, zodat de dieren veilig de autoweg kunnen oversteken. In het brughoofd kan bv. een winterverblijf worden gemaakt. Aan de onderzijde van het brugdek kunnen zomerverblijven komen.

Intussen wordt ook het Fort van Schoten steeds meer op maat van de nachtdieren ingericht. Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) maakt drie jaar geleden 9.470 euro vrij voor de inrichting van winterverblijfplaatsen voor vleermuizen in het Fort van Schoten. Het gaat zijn tochtvrije kasten van 20 bij 20 cm die aan het plafond hangen. Die overwinterplaatsen zijn intussen druk bezet.

Volgens Natuurpunt zijn vleermuizen, ondanks het feit dat ze veel mensen angst inboezemen, erg nuttige diertjes. Zo staan er op het menu van de vleermuis vooral insecten zoals muggen, mestvliegen, kevers en spinnen.