Herbruikbare broodzak helpt milieu én verminkte inwoners van Madagaskar

Schoten - Het brood van Jan Dellafaille blijft langer vers in de mooie katoenen herbruikzak die de Schotense bakker gisteren in primeur voor de regio voorstelde. “We dragen bij tot het verkleinen van de afvalberg en helpen het team van kaakchirurg Benoit Dolfyn, die jaarlijks naar Madagaskar trekt om 1900 inwoners van het straatarme land te opereren”, vertelt Dellafaille.

Madagaskar is het op drie na grootste eiland ter wereld. Het ligt ten oosten van Afrika voor de kust van Mozambique. De voormalige Franse kolonie is onafhankelijk sinds 1960. De natuur is er prachtig, maar de eilandbewoners hebben niks.

“Schrijnend om te zien”, getuigt Benoit Dolfyn, de kaakchirurg uit de Kempen die verbonden is aan de ziekenhuizen van Herentals en Mol. “De mensen hebben helemaal niks daar en de medische voorzieningen zijn ontoereikend. Voor ingrepen die bij ons heel gewoon zijn, ontbreken ginds de specialisten en de infrastructuur waardoor mensen niet alleen met gelaatsafwijkingen en misvormingen zoals hazenlippen en open verhemelten blijven lopen, maar vaak ook veel te vroeg overlijden, bv. na onzorgvuldig uitgevoerde bevallingen.”

Tien jaar geleden belandde dokter Frank De Wolf, stomatoloog en diensthoofd afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in AZ Sint-Lucas te Gent, als eerste Vlaamse chirurg op Madagaskar. Hij kon studiegenoten waaronder Benoit Dolfyn overtuigen om actie te ondernemen. “Sindsdien trekken wij elk jaar in november naar ginder met een heel medisch team en kisten vol apparatuur. We bouwen ter plaatse een operatiekwartier en doen veertien dagen lang niet anders dan mensen opereren, aan de lopende band. Vermoeiend maar als je de resultaten ziet, weet je hoeveel zin dit heeft”, vertelt Dolfyn.

Chirurgen De Wolf en Dolfyn breidden hun team de voorbije jaren met specialisten in andere disciplines zoals tandartsen en gynaecologen. De Madagaskar-chirurgen bundelden de krachten in de vzw HELP. In november trekken ze weer naar het Afrikaanse eiland. “De kost van zo’n missie ligt telkens rond de 25000 euro. De geneesheren storten jaarlijks bovenop hun geneeskundig engagement zo’n 1000 euro in het fonds, maar dit volstaat helaas niet. Daarom zijn we blij met alle hulp en zeker ook met dit initiatief van bakker Jan Dellafaille”, aldus arts Benoit Dolfyn.

Naaiateliers

De herbruikbare broodzak wordt in de twee bakkerijen van Dellafaille verkocht tegen 5 euro per stuk. “We steunen hiermee niet alleen de dokters, maar ook Lolo Deco, een andere vzw waarin Benoits echtgenote Liesbeth Snoeys actief is en die op Madagaskar honderd vrouwen tewerkstelt in acht naaiateliers en zo evenveel gezinnen van een inkomen verzekert. Ze maken mooie tassen van tropische vezels als raffia en sisal. Voor ons hebben de Malagassische vrouwen onder meer een mooi logo met de hand op de broodzakken geborduurd; Ik ben heel tevreden met het eindresultaat. Hij is wasbaar en het brood blijft er langer vers in”, zegt de bakker.

En ook schepen voor Leefmilieu Erik Block (CD&V), die gisteren de eerste herbruikbroodzak in ontvangst mocht nemen, is gelukkig. “Lekker brood verdient natuurlijk een mooie zak en daar is nu voor gezorgd”, lachte Block. “Ik hoop vooral dat meer handelaars hierdoor geïnspireerd raken. Hoe meer plastic en papier we uit de dagelijkse winkelroutine halen, hoe beter.”

Liesbeth Peeters verhuisde toevallig gisteren van Brasschaat naar Schoten en kwam als nieuwe inwoonster meteen het brood van Bakker Dellafaille uittesten. “Een herbruikbare broodzak? Nooit van gehoord, maar ik neem er een. Ik probeer sowieso met een boodschappentas uit winkelen te gaan. Uitstekend initiatief.”

Koop ene broodzak (5 euro) of stort via www.helpvzw.be