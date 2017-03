Vredegerecht Schilde sluit en kanton valt uiteen

Vrederechter Stefan Luyten en hoofdgriffier Inge Verhamme voor het gerechtsgebouw in Schilde, dat eerlang sluit. Foto: JAA

Wijnegem / Wommelgem / Schilde / Borsbeek - Het vredegerecht van Schilde, het jongste in het arrondissement Antwerpen, houdt na 16 jaar op te bestaan. Dat besliste het kernkabinet op voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het kanton Schilde valt uiteen. Het gebouw, eigendom van de gemeente, komt vrij.

De minister beoogt met de goedgekeurde hertekening van de gerechtelijke kantons een betere geografische verdeling en een betere verdeling van de werklast. In Antwerpen sluiten de vredegerechten van Arendonk, Berchem, Borgerhout, Ekeren, Herentals, Hoogstraten en Schilde binnen afzienbare tijd de deuren.

“Met het opdoeken van zeven van haar 29 vredegerechten wordt het arrondissement Antwerpen toch wel zwaar getroffen, zeker als je het vergelijkt met een arrondissement als Henegouwen, waar er maar twee sluiten”, zegt Stefan Luyten (66), vrederechter in Schilde. Hij is bevoegd voor geschillen in Schilde zelf, maar ook inwoners van Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek moeten er terecht.

“We worden uiteen getrokken”, stelt Luyten vast. “Schilde wordt toegevoegd aan Brasschaat. De zaken van Wommelgem en Borsbeek komen straks voor in Zandhoven. Wijnegem wordt verrassend toegevoegd aan Merksem. Wijnegem is nochtans een drukke gemeente voor een vrederechter, als gevolg van de vele handelshuurovereenkomsten in het Wijnegem Shopping Center.”

Vrederechter Stefan Luyten gaat er van uit dat niet alleen hij, maar ook zijn vier medewerkers, waaronder waarnemend hoofdgriffier Inge Verhamme, de overstap zullen maken naar het vredegerecht van het kanton Brasschaat aan de Hemelakkers. “Mijn collega Peter Poma daar en ik schieten goed op. We vervangen elkaar geregeld bij vakanties. Die samenwerking zal wel los lopen.”