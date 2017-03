Schilde vindt match in Groene Hart van Holland

Schilde - De gemeente Schilde is Wassenaar, waar het al decennia lang jumelagebanden mee onderhoudt, ontrouw en flirt openlijk met een andere Nederlandse gemeente: Bodegraven-Reeuwijk. Burgemeester Dirk Bauwens ging al op verkenning in het Groene Hart van Holland en op 7 april trekt de hele gemeenteraad de grens over, om te leren.

In het Groene Hart van Holland neemt Bodegraven-Reeuwijk een aparte plek in. De gemeente met 33.208 inwoners bestaat uit tien landelijke dorpen die samen één gemeente vormen. Hoewel middenin de hectische Randstad gelegen, heerst hier de rust van het platteland. De door turfwinning ontstane Reeuwijkse Plassen zijn een uniek watersport- en natuurgebied. De Oude Rijn en de Wiericke zijn belangrijke vaarroutes met elk een eigen karakter.

Koppelaars van de nieuwe Vlaams-Nederlandse relatie zijn de Schildese gemeentesecretaris Tine Vervisch en drs. J.H. (Hans) Rijs, griffier van Bodegraven-Reeuwijk. “Vorig jaar is een Nederlandse delegatie al naar Schilde afgezakt om met onze gemeenteraads- en OCMW-raadsleden te brainstormen over een aantal actuele thema’s. Ons beider gemeentelijke organisatie en sociaal werkveld vormden toen voer voor interessante gesprekken”, vertelt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).

“De bedoeling van de relatie met Bodegraven-Reeuwijk is om eens over het muurtje te kijken omdat we dikwijls te veel in onze eigen vertrouwde omgeving blijven vastzitten. Dit uitwisselingsmoment was zo’n meevaller dat we besloten om er meteen een vervolg aan te breien. Op 7 april volgt een tegenbezoek en hoop ik met zoveel mogelijk raadsleden vanuit Schilde naar Bodegraven-Reeuwijk te kunnen trekken”, aldus nog Bauwens.

Technische snufjes

De burgemeester is vooral onder de indruk van de goed uitgeruste raadzaal van de Nederlandse gemeente, waar generatiegenoot Christiaan van der Kamp (CDA) burgemeester is. “De zaal is voorzien van de modernste technische snufjes en de gemeenteraad, maar ook de commissies worden er met verschillende camera’s geregistreerd en live uitgezonden”, kon hij ogen en oren nauwelijks geloven.

“Ook wij zien de samenwerking als inspirerend”, vertelt griffier Hans Rijs. “Op 7 april zal waarschijnlijk het thema sociale woningbouw behandeld worden en dan staat ook een werkbezoek aan een woningbouwvereniging op het programma. Wij hebben vanuit Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking met Schilde gezocht omdat ons ter ore was gekomen dat in haar organisatie niet de taak, maar de rol van de ambtenaar centraal staat. Die moet soms ondersteunen, dan weer adviseren, diensten verlenen, realiseren, uitvoeren en soms ook leiden. Ook onze gemeenteraad zoekt naar een nieuwe rol voor de ambtenaren die goed past bij een vanuit de gemeenschap functionerende gemeente.”

Exit burgemeester Hoekema

De vrijage Schilde-Bodegraven Reeuwijk doet de vraag rijzen hoe het verder moet met de relatie Schilde-Wassenaar, de rijke gemeente in Zuid-Holland waar Bauwens voorganger Yolande Avontroodt (Open VLD) hoog mee opliep. De vriendschap met Wassenaar werd vooral gevoed door burgemeester Jan Hoekema (D66) en de voormalige secretaris.

Maar Hoekema stapte eind vorig jaar op als burgemeester, na een vertrouwensbreuk met de gemeenteraad. Hij is intussen herbenoemd als burgemeester van Aa en Hunze in de provincie Drenthe, waar hij deze week aan zijn taak begint. In Wassenaar werd VVD'er Charlie Aptroot waarnemend burgemeester. Hoekema was pas nog in Schilde, want hij prijkt in de catalogus ‘Schilde kiest kunst’, waarin veertig Schildenaren hun favoriete kunstwerk voorstellen.