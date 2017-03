Fiere laanbomen Heidebloemlei gedegradeerd tot brandhout

Schoten - Heel wat van de majestueuze zomereiken die gisterenochtend nog fier recht stonden in de Heidebloemlei, lagen ’s avonds verzaagd te koop als brandhout. De laanbomen moeten wijken voor riolering en een nieuw wegdek.

In de Heidebloemlei, een rustige straat tussen de Alfons Servaislei en de vaart, is aannemingsbedrijf Vermetten gestart met de heraanleg van de Heidebloemlei. De werken omvatten de aanleg van riolering voor de opvang en afvoer van het afvalwater en de volledige vernieuwing van de rijweg en bermen.

Daarbij wordt ook de aansluiting van de Heidebloemlei en de Patrijzenlei op de Alfons Servaislei verbeterd. De Heidebloemlei en de Patrijzenlei krijgen beide een aparte, haakse aansluiting op de Alfons Servaislei. Bermverhardingen worden verwijderd, zodat er opnieuw volwaardige bermen kunnen aangelegd worden om het regenwater van de straat te helpen opvangen.

Gisteren kwam een Nederlandse onderaannemer al ter plaatse om de mooi hoge eiken van de Heidebloemlei omzichtig om te leggen. De stammen en dikste takken werden meteen ter plaatse verzaagd en meteen aan de straatkant te koop gelegd als brandhout.

“Na de werken worden nieuwe bomen aangeplant”, kondigde waarnemend burgemeester Iefke Hendrickx (N-VA) in een bewonersbrief die in de buurt werd verspreid. Zoals door de bewoners op de infovergadering gevraagd, zullen dit beuken worden in de plaats van de aanvankelijk voorgestelde zomereiken.

Het gemeentebestuur en rioolbeheerder Rio-link investeren samen ongeveer 165.000 euro in deze werken. De straat wordt tijdens de werken afgesloten voor het doorgaand verkeer. De woningen zullen met de wagen zo goed als mogelijk bereikbaar blijven. Als alles volgens planning verloopt, zal de Heidebloemlei tegen eind april volledig vernieuwd zijn.