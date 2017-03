Zelfoogstboerderij Het Buitenhof breidt akkergrond uit

Wijnegem / Wommelgem - Met ondanks het mindere weer veel en flink opgeschoten groenten en 75 oogstende gezinnen, kon Het Buitenhof eind vorig jaar terugblikken op een vruchtbaar eerste werkingsjaar. “Dankzij 30% meer landbouwgrond kunnen we nu nog meer gezinnen bevoorraden”, kondigen boeren Geert De Haes (48) en Nele Bogaerts (38) aan.

Geert De Haes (48) en Nele Bogaerts (38) gaven hun carrière, in respectievelijk de financiële wereld en marketing, vorig jaar een hele andere wending. Op de acht hectare grond langs de Oelegemsteenweg, waar Geert eerder al vijftig schapen en tien herten verzorgde en ook een boomgaard staat, ging hij na een opleiding biologische landbouw aan het boeren. Daarbij krijgt hij de hulp van echtgenote Nele, een specialiste gezonde voering die tussendoor ook voor de vier jonge kinderen zorgt, en van stagiaire Yamina.

Het Buitenhof wil op een duurzame manier aan lokale landbouw doen in een gesloten kringloop en volgens de biologische principes. Het officiële label ‘biologisch landbouwbedrijf’ verwachten Geert en Nele in 2018.

“We kweken de zowat 60 variëteiten aan groenten en fruit niet voor ons zelf”, vertelt Geert. “Voor 300 euro per jaar kan een gezin hier zelf komen oogsten. 75 gezinnen meldden zich aan en gaven ons na afloop een globale score van 8,5 op 10 voor de kwaliteit van de groenten. Onder meer onze koolrabi viel erg in de smaak.”

Met de samenstelling van af te halen groentepakketten zijn Geert en Nele gestopt, maar het kransje van zelf oogstende gezinnen bleef stabiel en biedt een goede afspiegeling van de maatschappij. “Het zijn zeker niet alleen wereldvreemde hippies die hier op Het Buitenhof komen. Onder onze afnemers zitten ook bedienden, professoren en chirurgen. We konden ons veld voor groententeelt met 30% uitbreiden tot 1 hectare We kunnen dus nog meer gezinnen bevoorraden en geven daarom een infoavond in Wijnegem. Dit jaar hopen we trouwens ook ons eerste fruit te plukken.”

Geert sloeg de voorbije weken al flink de hand aan de ploeg op zijn akker op de grens met Wijnegem. Half april al start het oogstseizoen. Traditioneel zijn de bladgewassen zoals rucolasla, kervel en postelein eerst klaar voor consumptie. Met kleurvlaggetjes duiden we aan welke groenten al meegenomen mogen worden De gezinnen hoeven het trouwens niet bij oogsten te houden. Wanneer hun groene vingers beginnen te jeuken, mogen ze zich aanmelden voor één van onze open velddagen.”

Infoavond Het Buitenhof Wommelgem op dinsdag 7 maart (20 uur) in parochiecentrum Wijnegem, Wommelgemsesteenweg 36. www.hetbuitenhof.be