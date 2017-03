Oud-voetballer bakt rood-wit gebak en hoopt op 'zoete' zege van Antwerp tegen Roeselare

Wijnegem - De etalage van bakkerij Pane & Picasso kleurt sinds zaterdag rood en wit. Bakker Wim Mertens, die ooit zelf nog de rechterflank afdweilde op de Bosuil, heeft zijn liefde voor Royal Antwerp FC vertaald in een reeks gebakjes. De overwinning tegen Roeselare smaakt nu al zoet in Wijnegem.

“Het lijkt wel of half Wijnegem voor Antwerp supportert dezer dagen. Mijn roodwitte taarten en ‘shoes’ vlogen zaterdag als de andere zoete broodjes over de toonbank. Ik ben er speciaal komen bij maken.” Bakker Wim Mertens (32) staat zelf te kijken van de Antwerp-hype, die nu ook al het atelier van de patissier heeft bereikt.

Vorig jaar was Nathalie Dellafaille, van de gelijknamige bekende bakkerszaak in Schoten en van Brugse afkomst, er als de kippen bij om na de eerste Brugse titel in elf jaar blauwzwarte taarten te laten bakken door haar man. Maar in Wijnegem slaat de voetbalgekte dus al toe nog voor Antwerp zekerheid heeft over promotie naar hoogste klasse.

De met frambozen afgewerkte macarons, de krokante eclairs met bramen, de met het stichtingsjaar van de club 1880 afgewerkte ‘shoes’ vol slagroom en een frambozen meringue met de supportersleuze COYR op. Ze zien er niet alleen aantrekkelijk uit, maar smaken ook heel lekker, getuigen de vele kopers. “Rood en wit zijn dankbare kleuren om patisserie mee te versieren. Ik werk sowieso graag met rood fruit”, vertelt Wim in zijn atelier, waar uiteraard ook een poster met het elftal dat het zondag moet waarmaken aan de muur hangt.

“Mijn vrouw en ik zijn gek op Italië, wat meteen de naam van onze zaak verklaart, maar mijn liefde voor Antwerp is ook vurig en zit er al in van kindsaf”, zegt bakker Wim. “Ik heb in mijn jeugdjaren zelf altijd voetbal gespeeld. De Bosuil ligt hier ook maar 4 km vandaan.”

“Ik was geen slechte speler”, blikt Wim terug. “Op de rechterflank kon ik door m’n snelheid de tegenstand vaak verrassen. Ik pikte ook geregeld een doelpuntje mee. De match die me nog het scherpst voor de geest staat, is die ik begin jaren ’90 als junior speelde tegen Germinal Ekeren, dat toen Kristof Snelders, een leeftijdsgenoot, in de rangen had. We verloren die topper met 6-4.”

Maar tegen Roeselare gaat Antwerp winnen, zeker over twee wedstrijden. Daar is Wim Mertens van overtuigd. “Ik heb voor het bakkersvak gekozen en die zware stiel was niet meer te combineren met het voetbal. Ik ga wel naar alle matchen kijken. Zeker thuis en vroeger ook op verplaatsing met de supportersclub Old Trafford, toen die nog op de Leopoldplaats in de stad zat.”

Of Wim zijn gebakjes zondag ook gaat meenemen naar het Bosuilstadion? “Dat denk ik niet. Morgenmiddag verbijten we de spanning met een pakje friet en een pintje.”

Bakker Pane & Picasso, Turnhoutsebaan 311 in Wijnegem.