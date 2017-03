Wijnegem stuurt verkeerscirculatieplan rond scholen bij

Wijnegem - Vanaf de paasvakantie voert de gemeente een aantal nieuwe regels in om het verkeer in de buurt van de vele schoolpoorten in het centrum veiliger te laten verlopen. “Ook ik ben me bewust van onze verpletterende verantwoordelijkheid”, aldus schepen van Mobiliteit Luc Monsieurs (Durf!)

Het jammerlijke ongeval in Brugge heeft de uitwerking van een nieuw circulatieplan voor het verkeer in de omgeving van de Wijnegemse scholen versneld.

Een verbod voor vrachtwagens van + 3.5 ton in de dorpskern bestond al. In de omgeving van de scholen geldt bij aanvang en op het einde van de lessen een snelheidslimiet van 30 km./u. In de smalle Schoolstraat geldt tevens de verkeersregeling ‘schoolstraat’ tussen Bergenstraat en Kerkhofstraat. Alleen leerlingen te voet of per fiets mogen dan door.

“Na de paasvakantie wordt in de Bergenstraat vanaf de Delhaize-parking bijkomend eenrichtingsverkeer ingevoerd, naar de Schoolstraat toe. In de Schoolstraat tussen Bergenstraat en Turnhoutsebaan blijft eenrichtingsverkeer gelden naar de Turnhoutsebaan toe”, haalt schepen Luc Monsieurs één van de nieuwigheden aan.

Verdwijnpaaltjes

De nadarbarelen (Bergenstraat-Schoolstraat en Schoolstraat-Boskantweg), die nu steeds manueel geplaatst en weer weggezet worden, zullen uit het straatbeeld verdwijnen. In de plaats komen automatisch gestuurde ‘verdwijnpalen’.

Op het kruispunt Bergenstraat/Schoolstraat zal een ‘poort’ gecreëerd worden door het aanplanten van twee grote bomen waarrond een zitbank komt. In de Schoolstraat tussen Kerkhofstraat en Lange Kruisweg zal éénrichtingsverkeer gelden, met rijrichting naar het Albertkanaal toe. De Kerkhofstraat blijft voorzien voor verkeer in beide rijrichtingen.

Samen met de aanleg van het nieuwe marktplein zal ook de eerste officiële ‘fietsstraat’ aangelegd worden. De primeur is voor de Pastorijlaan, in het verlengde van het park. Op deze nieuwe weg, wordt de auto ‘gast’ en hebben fietsers absolute voorrang. Ze mogen in het midden van de straat rijden. De snelheid zal er begrensd zijn tot 25 km per uur.

In de Boskantweg dienen fietsers steeds af te stappen en verder te voet te gaan richting schoolpoort. Het recent aangelegde nieuwe gedeelte van de Schoolstraat is voorzien van een drie meter breed fietspad voor fietsverkeer in beide rijrichtingen.

Op drie plaatsen (Turnhoutsebaan/Kerkplein, Turnhoutsebaan/Schoolstraat en Merksemsebaan/Bergenstraat) staan gemachtigde opzichters paraat. De enkelrichting in de Veldstraat, tussen Bergenstraat en Weydveldstraat, zorgt voor een meer geordende verkeersafwikkeling richting kleuterschool Het Notendopje.