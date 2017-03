Chara staat weer stevig op eigen benen: 1200 mensen genieten van 180 ballerina's

Wijnegem / Schoten - 180 ballerina’s van Dansgroep Chara lopen nu al op de tippen van hun tenen. Zo gebrand zijn ze op een geweldige performance straks tijdens de tweejaarlijkse massavoorstelling Chaleur. Over warmte gesproken: Chara voert Chaleur op 26 maart extra op als benefiet voor de noodlijdende componist Toon Daems.

Chara heeft de scheiding na het wel erg kortstondige huwelijk met de gemeentelijke academie goed verteerd. In het bijna veertigjarig bestaan van hun dansgroep, telden bezielers Jos Hoefnagels en Anita Caals zelden meer leden dan vandaag: 256. Allemaal meisjes, behalve Robbe (8), kleinzoon van nestor Jos.

“Maar ik verplicht hem niet hoor”, lacht hij. “Ik denk dat vele ouders het feit dat we opnieuw op eigen benen wilden staan, ervaren hebben als een duidelijk en positief signaal. We kregen plots opnieuw een grote toestroom aan nieuwe kinderen. Ze alle 256 ook betrekken bij deze twee uur durende massaproductie, zou een al te grote uitdaging zijn. Dansplezier kan je bij Chara al ervaren vanaf de leeftijd van 5 jaar, maar de allerkleinsten laten we hier nog even toekijken”, vertelt Jos Hoefnagels, die de algemene leiding van Chaleur heeft.

Chaleur wil warmte uitstralen en doet dat in 28 verschillende choreografieën, zowel voor klassiek ballet als voor hedendaagse dans. Lara Deckers (19) zal samen met Tari Wijts (15) voor één van de hoogtepunten zorgen met een zes minuten durende duo dans op live muziek. Beiden meisjes hebben voor en na de handen vol met het prepareren van de jongere ballerina’s, waarover ze zich het hele seizoen al ontfermen.

“Voor vele meisjes wordt dit hun podiumdebuut. Maar ze zullen het vast goed doen. Dansen is zo verrijkend. Ik droom ervan ooit zelf een dansschool op te richten voor kinderen met een beperking. Mijn zus Lio (16) kan nu nergens terecht en ik wil dat vacuüm opvullen. Zodat ook zij plezier kan beleven aan dansen.”

Action painting voor WAK

De grote Chara-familie focust dit weekend volledig op Chaleur, al was het maar om de 1200 toeschouwers niet teleur te stellen. “We konden niet alle belangstellenden aan een ticket helpen. Daarom geven we op 26 maart een extra voorstelling”, kondigt Jos Hoefnagels aan. “De opbrengst daarvan zal volledig worden overgemaakt aan de getalenteerde Schotense componist Toon Daems. Hij kreeg onlangs af te rekenen met afhakende sponsors en een tegenvallende opkomst voor de uitvoering van zijn oratorium opgedragen aan wijlen pastor Pol Vinken. We willen helpen om het gat in zijn budget kleiner te maken.”

En Chara maakte gisteren ook nog in primeur bekend dat het in aanloop naar de Week van de Amateurkunsten op 8 april zal uitpakken met een stunt: action painting, al dansend nog wel. Docente hedendaagse dans Karen Lamberts bedacht een choreografie waarbij de 256 Chara ballerina’s met handen en voeten in de verf gedopt grote doeken zullen beschilderen als jonge Schotense opvolgsters van de bekende Amerikaanse action painting-kunstenaar Jackson Pollock. De performance zelf kan bijgewoond worden, maar de kunstwerken, die het resultaat zullen zijn van dat ritmisch geschilder, zullen tijdens de WAK zelf, van 28 april tot 7 mei, uitgehangen worden in de Sint-Cordulastraat.