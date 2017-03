Interloods verlaat Sint-Job-in't-Goor en vervoegt moederbedrijf Frisomat in Wijnegem

Wijnegem - Interloods is verhuisd van Sint-Job naar Frisomat in Wijnegem. De tien medewerkers hebben er onderdak gevonden in één van de typische modulaire kantoren van het staalbouwbedrijf.

Interloods, op de Belgische markt actief sinds 1986, is specialist in de verkoop en verhuur van (tijdelijke) werfgebouwen en renovatie van stalen industriegebouwen. 30 jaar al was Interloods verankerd in Sint-Job, waar het zijn zetel had aan de Eikenlei 159. “Toch was een verhuis naar Wijnegem een logische stap", zegt managing director van Interloods Tom Van Der Smissen. “In 2013 smolten we samen met industriebouwer Frisomat – ons huidige moederbedrijf, en daarmee was het zaadje voor de verhuis al geplant.”

De nieuwe locatie levert Interloods alleen maar voordeel op. “De hoogtechnologische productie van Frisomat is perfect afgesteld op de noden van Interloods", pikt CEO van Frisomat Kris Oorts in. “We produceren alles in-house, en daar profiteert ook onze dochteronderneming van mee.”

Van Der Smissen van Interloods bevestigt. “De organisatorische en logistieke winst die wij maken, vertaalt zich zichtbaar naar de klant. Doordat we een beroep kunnen doen op het ultramoderne machinepark, het montagemateriaal en de ingenieurs van Frisomat, stellen we ons hoogst flexibel op naar de klant. En gezien we onafhankelijk zijn van derden is een snelle levertermijn standaard.”

Modulair kantoor

“Samengevat is onze nieuwe locatie dus een absolute win-situatie", gaat Van Der Smissen verder. “Niet in in het minst omdat we sinds kort in een uiterst modern pand vertoeven van collega-dochteronderneming Hahbo – de LLEXX. Een heerlijk multifunctionele kantoorruimte is het. Daarnaast ben ik er uiteraard van overtuigd dat Frisomat en Interloods elkaar zullen versterken – zowel in knowhow, als in flexibiliteit én groei.”

“We behouden beide onze kernactiviteiten. Interloods als specialist in de verhuur en verkoop van (tijdelijke) werfgebouwen en de renovatie van industriegebouwen”, aldus weer Kris Oorts. “Frisomat als expert in de ontwikkeling, productie en montage van industriële hallen wereldwijd. Een pasklare oplossing ligt zo altijd binnen handbereik voor de klant, en dat maakt ons samen sterk.”