101 kaarsjes voor Joanna met de gouden handen in Hof Ten Dorpe

Wommelgem - Hof Ten Dorpe in Wommelgem verkeerde op 27 februari in feeststemming. Joanna Van Horebeke, vierde in het bijzijn van zoon Philippe Lommaert en partner haar 101ste verjaardag.

Ook schepen Alex Helsen (N-VA) kwam verjaardagswensen overmaken, net als heel wat medebewoners het woonzorghuis.

Onder meer haar kunstzinnigheid hielp Joanna deze toch wel gezegende leeftijd te bereiken. Vroeger naaide en schilderde ze en met haar gouden handen leerde ze op haar 72ste ook nog piano spelen. Annemie Smets en andere attente verzorgenden van Hof Ten Dorpe legden Joanna extra in de watten.