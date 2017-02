Opnieuw wat meer licht in de Schotense duisternis na bijsturing doofplan

Schoten - Straks worden 416 straatlantaarns niet langer uitgedraaid na middernacht, zoals dat sinds vorige zomer wel gebeurt in heel veel straten. De gemeenteraad paste het lichtdoofregime aan na een grondige evaluatie.

Ondanks de nobele doelstelling om met de gedoofde straatverlichting de lichtvervuiling en, belangrijker nog de CO2-uitstoot, te verminderen, reageerden veel Schotenaren vorige zomer verrast en vaak ‘not amused’ toen plots 2411 straatlantaarns uitvielen vanaf 23 uur of middernacht, afhankelijk van de ligging.

In december kwam er op basis van klachten, hoewel die volgens schepen van Leefmilieu Erik Block (CD&V) beperkt in aantal waren, en na een noodkreet van de politie een eerste bijsturing waarbij al 43 lichtpunten opnieuw in het oude schakelregime gezet werden. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) had in zijn nieuwjaarstoespraak al aangekondigd dat het hier niet bij zou blijven.

Na een grondige evaluatie werd tussen N-VA, Open Vld en CD&V ook een politiek compromis gevonden om nog eens 373 andere lampen heel de nacht te laten branden. Samengevat zullen 17% van de nu nog uitgedraaide lantaarns opnieuw licht geven ’s nachts. Eandis, dat het lichtnet beheert, zal wel enkele maanden nodig hebben om een en ander opnieuw af te stellen.

Bochten en kruispunten

“Kort samengevat worden in haast alle woonwijken de bochten, kruispunten en obstakels blijvend verlicht. Ook in de drukkere verbindingswegen Kopstraat (richting Horstebaan) en Victor Frislei (richting Schilde) passen we het regime aan. De impact op de beoogde verminderde CO2-uitstoot is heel beperkt”, aldus Erik Block.

Jong N-VA, dat al lang om een aanpassing vroeg, kraait victorie na de beslissing. Toch kan ook CD&V zich met het terugschroeven van het lichtplan verzoenen omdat het volgens een mededeling 'een goed evenwicht is tussen klimaatdoelstelling en veiligheid en omdat rekening wordt gehouden met inspraak'.

Alleen Groen staat niet achter meer licht in de Schotense duisternis en stemde tegen de aanpassing.