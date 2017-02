Nieuwe Yves Rochee is schoonheidslaboratorium

Beauty-adviseuses Lieselotte en Yana in hun nieuwe outfit in de tot schonnheidslab gerestylde Yves Rocher in het Wijnegem Shopping Center. Foto: JAA

Wijnegem - Yves Rocher vernieuwt al haar winkels. Die van het Wijnegem Shopping Center werd als één van de eerste in een nieuw kleedje gestoken en lijkt wel een schoonheidslaboratorium, met adviseuses gekleed in een elegante variant van de witte stofjas.

De Franse cosmeticagigant bestaat sinds 1959 en heeft in België vandaag een honderdtal winkels. In Wijnegem is Yves Rocher al aanwezig van bij de opening van het Shopping Center. Maar de voorbije weken werd de klassieke winkel getransformeerd in een Botanical Beauty Lab.

“Alle onze schoonheids- en verzorgingsproducten zijn van plantaardige oorsprong. Die band is essentieel en willen we met de nieuwe inrichting sterker de verf zetten. Daarnaast wordt een bezoek aan de nieuwe Yves Rocher een echte zintuigelijke ervaring. Aan het parfumorgel, het gezichtsverzorgingsmeubel en de make-upgondola kan meer dan ooit getest worden”, vertelt Natasja Vallé, trainer-coach van de Benelux-medewerkers.

Het design van de winkel is een ode aan de plantaardige cosmetica. “Onze adviseuses – in Wijnegem werken er vijf – kregen allemaal een grondige opleiding”, verzekert Natasja Vallé. “Zoals hun nieuwe uitrusting nu doet uitschijnen, zijn het echte specialisten die perfect kunnen uitleggen hoe heilzaam en sterk onze natuurlijke crèmes wel zijn. Onze lichaam herkent de plantaardige oorsprong meteen. Onze producten dringen dieper door in de huid met een langetermijneffect tot gevolg.”

Dat je je in de winkel in het Wijnegem Shopping Center achterin ook echt kan laten verzorgen, wordt niet langer verstopt. Dat blijkt al door de aanduiding op de niet toevallig natuurstenenmuur achter de kassa. “Zelfs de hulpmiddelen van onze masseuses zijn van natuurlijke oorsprong zoals de grote entada-zaden, de grootste peulvruchten ter wereld afkomstig van de Afrikaanse liaanboom. Die voelen nog warmer aan dan de handen”, weet winkelverantwoordelijke Kristin Melsen.

Om de nieuwe winkel in Wijnegem in stijl te openen, nodigt 'Pink Ambition'-blogster en all round beautyqueen An-Katrien Casselman iedereen uit om de winkel zaterdag te komen ontdekken. Deze namiddag geeft ze beauty-advies aan alle bezoekers. Verder is Nanou, beauty- en make-up-experte bij Yves Rocher, aanwezig om te helpen bij het uitzoeken van een nieuwe look. De eerste 100 klanten die zaterdag op de feestelijke opening langskomen krijgen een leuke goodiebag.

De volgende Yves Rochers in de regio die de botanische look krijgen zijn die van de Grand Bazar op de Groenplaats en de nieuwe winkel in de Korte Gasthuisstraat, die in april de deuren open.