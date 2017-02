Jonge Formule 2.0-piloot Gilles Magnus in slipstream van Stoffel Vandoorne

Wijnegem / Schoten - Magnus is al langer een begrip voor wijnkenners, maar wordt dat straks mogelijk ook voor liefhebbers van autosport. Gilles Magnus (17) heeft nog geen rijbewijs, maar bleek vorig seizoen wel de snelste in het open Franse Formule 4-kampioenschap, waarmee hij nu echt in de slipstream zit van Stoffel Vandoorne, zijn grote voorbeeld en de eerste Belgische piloot die straks mag starten in de Formule 1.

Schotenaar Patrick Magnus (53) is een succesvol ondernemer. Zijn in 1984 in de garage van zijn ouders opgerichte wijnhandel, stelt vandaag meer dan dertig mensen tewerk. Autopiloot is hij nooit geworden, maar het lijkt er steeds meer op dat die jongensdroom alsnog realiteit wordt via zijn zoon Gilles.

“Vader nam m al snel mee naar Spa-Francorchamps om de racewagens live aan het werk te zien. Fernando Alonso was mijn idool. Maar de echte vonk sprong pas over na een verjaardagsfeestje op het overdekte kartingcircuit Inkart in Puurs. Wat een sensatie, rondbollen in die kleine autootjes. Ik moet toen tien jaar oud geweest zijn”, vertelt Gilles.

Een jaar later had Gilles zich al tot Inkart-kampioen gemanoeuvreerd en ook bij de overstap naar het outdoor karten sloeg de motor meteen goed aan. Zowel in 2014 als 2015 werd hij vice-kampioen, van respectievelijk de wereld en Europa.

In Le Mans werd de jonge Schotenaar vorig jaar ook opgepikt door autoconstructeur Renault, die Gilles een plek gaf in de befaamde FFSA Autosport Academie (Formule 4). Gilles: “Daar reed ik voor het eerst met echte racewagens uitgerust met een motor van 160 pk. Die bolides wegen slechts 500 kg waardoor ze toch 230 km per uur halen. Na twaalf manches bleek ik de snelste en regelmatigste van de hele academie.”

220 pk

Straks, in het weekend van 22 en 23 april schakelt Gilles zijn autosportcarrière alweer een versnelling hoger. Dan start hij op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps als officieel Formule Renault 2.0-piloot in de eerste manche van het Noord-Europees Kampioenschap.

“Ik kijk er naar uit en ben nu al helemaal gefocust”, zegt Gilles. “Mijn nieuwe wagen heeft al een 220 pk-motor en gaat in 3,3 seconden van stilstand naar 100 km per uur. In deze categorie legde mijn grote voorbeeld Stoffel Vandoorne, de eerste Belgische Formule 1-piloot sinds lang, de basis voor zijn grote doorbraak.”

“In september nam ik na overleg met m’n ouders de belangrijke beslissing om absolute voorrang te geven aan mijn autosportloopbaan en niet meer te starten in het zesde jaar handel van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Ik studeer nu via afstandsonderwijs thuis aan de computer”, vertelt Gilles.

“Tot hier toe kan ik de discipline best opbrengen. De eerste examens, die ik nu kan afleggen wanneer dat me het best uitkomt, vielen mee. Deze manier van studeren geeft me voldoende ruimte om ook de bezoeken aan osteopaat Jan Berx, mental coach Stijn Quanten en het Fitness Center Schilde, waar Redgi mijn snelle spieren traint, in te plannen. Bij autosport komt heel wat meer kijken dan sturen en gas geven.”

Grasmaaier

Na dit gesprek is het mij alvast duidelijk: Gilles Magnus wil er echt alles aan doen om ooit te kunnen starten in de elitegroep van de autosport. De volledige steun van zijn ouders heeft hij alvast. Papa Patrick reist zoveel mogelijk mee met snelle Gilles. Ook mama Greet Warmenbol supportert mee en is niet meer bang sinds ze weet dat zoonlief voortaan beschermd zal rijden in een stuurcabine van onbuigbaar carbon.

Hoe goed en snel Gilles ook kan rijden, op de Belgische wegen mag hij zijn stuurkunsten voorlopig nog niet vertonen. “Het halen van een rijbewijs staat ook op het programma volgend jaar. Ik hoop alvast te slagen in mijn theoretisch examen zodat ik samen met mama in haar Volvo kan oefenen. Voorlopig mag ik hier alleen de grasmaaier besturen”, lacht Gilles.