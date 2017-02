‘Kleine’ Torfs renoveert in recordtempo en blijft Paalstraat trouw

Schoten - Schoenen Torfs is bezig met in de Paalstraat een huzarenstukje te verwezenlijken. Op één maand tijd wordt de winkel gestript en volledig vernieuwd. De deadline van 4 maart, wanneer de winkel terug opengaat, wordt gehaald.

Paul Torfs, zaakvoerder van Schoenen Torfs in de Paalstraat, is weliswaar familie van de alom gelauwerde ceo Wouter Torfs, die momenteel een imperium leidt met liefst 75 winkels, maar de twee hebben zakelijk niks met elkaar te maken.

“Ze hebben dezelfde overgrootvader, Karel Torfs, die in 1920 de eerste Schoenen Torfs opende in Lier”, vertelt Beatrice Hoefnagels, zakenpartner van Paul Torfs. “Karels kleinzoon, Paul Torfs senior, startte de schoenwinkel in Schoten in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen nog op de Markt. Sinds 1990 hebben we onze vaste stek in de Paalstraat.”

Ooit had de ‘kleine’ Torfs 28 winkels en was de keten eigenlijk de ‘grote’ Torfs, maar daarvan schieten er nu nog maar drie over: de hoofdzaak in Schoten, in Stekene en in Wilrijk. De ‘kleine’ Torfs houdt goed stand.

“Toen we in januari uithingen dat we uitverkoop zouden doen, dachten veel mensen dat we Schoten zouden verlaten, maar we zien nog wel degelijk toekomst in deze winkel. Daarom hebben we hem ontmanteld en steken we hem in een volledig nieuw kleedje”, leidt Beatrice me door de werf.

Het krioelt er van de vaklui. “We wilden de make-over zo snel mogelijk realiseren en vonden hiervoor in de firma Bossuyt uit Kuurne een ideale partner. We staan er zelf van te kijken met wat voor machtsontplooiing ze hier te werk gaan. Na enkele dagen schoten nog alleen enkele muren en de fundering over. Maar kijk nu al eens: ze zijn goed op weg om hun deadline van 25 februari te halen”, is de zaakvoerster hoopvol gestemd.

Volgende week richten Beatrice Hoefnaegels, Paul Torfs en trouwe winkelbediende Wendy Roevens, die al 21 jaar in dienst is, de nieuwe winkel, voortaan zonder het typische gaanderijtje, helemaal terug in. “We gaan meer de nadruk leggen op merken en comfortschoenen”, vertelt ze. “We zullen toch wel een weekje nodig hebben om alles startklaar te krijgen tegen 4 maart. Die dag hebben we van begin af aan vooropgesteld om te heropenen en zo zal het ook gebeuren.”

Of de winkel in Schoten nog een Torfs aan het roer krijgt nadat huidig zaakvoerder Paul Torfs aan rust toe zal zijn, valt te betwijfelen Zoon Benjamin (23) studeert theater, film en literatuur. Misschien vindt hij tussen de schoendoezen wel inspiratie voor een nieuw toneelstuk.