Open Vld wil straatlantaarns terug aan en voert enquête

Schilde - Open Vld voert een enquête over de openbare verlichting. Die wordt sinds september in de meeste straten al vanaf 23 uur gedoofd door de gemeente. “De respons en tegenkanting zijn groot. Wij eisen een versnelde evaluatie van dit lichtplan”, aldus gemeenteraadslid Steven Callens (Open Vld).

Callens stond gisteren aan de poort van de lagere school Wonderwijzer. Een dag eerder stond hij aan de Sint-Ludgardisschool. De komende dagen volgen nog meer optredens aan schoolpoorten en andere publieke plaatsen.

Aan de Wonderwijzer namen bijna alle ouders het enquêteformulier dat Callens en partijgenoten Olivier Verhulst en Gaël Majorovic uitdeelden graag aan. “Wij vinden dat het doven van de straatverlichting in Schilde vooral een besparingsmaatregel is. Die gaat echter ten koste van de veiligheid van onze inwoners en dat kan niet”, vindt Steven Callens.

“Ik organiseer evenementen en ben ’s avonds vaak de baan op. Wanneer ik thuis vertrek voor een opdracht, steek ik tegenwoordig alvast de gevelverlichting aan van mijn woning omdat ik ’s nachts niet in het pikdonker wil thuiskomen”, vertelt Gaël Majorovic.

“Uit de vele opmerkingen van andere inwoners, leiden we af dat dit plan te onbedachtzaam en fel werd doorgevoerd door de N-VA- en CD&V-meerderheid. We willen ons aanvoelen nu toetsen op een bredere schaal en voeren daarom deze enquête”, zegt oppositieleider Olivier Verhulst (Open Vld). “Op basis van de eerste honderdvijftig resultaten is de trend duidelijk”, zegt oppositieleider Olivier Verhulst (Open VLD). “80% vraagt net als wij een versnelde evaluatie van dit lichtdoofbeleid. Nu al is duidelijk dat een bijsturing nodig is.”

Het schepencollege draait de lichten volgens een officieel bericht vooral uit om de ecologische voetafdruk van de gemeente te verkleinen. “Er komt zoals aangekondigd een tussentijdse evaluatie. Mogelijk moeten er in sommige bochten en doodlopende straten wat meer lantaarns de hele nacht blijven branden. Maar we willen niet overhaast te werk gaan”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).

“Geen denken aan dat we de lichten opnieuw overal de hele nacht zullen aansteken”, klinkt milieuschepen Anke Fierens (CD&V) vastberaden. “Mag ik er op wijzen dat Open VLD deze aanpak mee heeft goedgekeurd? Klachten zijn er niet. Hooguit enkele tientallen opmerkingen, naast veel positieve reacties. Andere gemeenten gaan trouwens veel verder in dit lichtdoofbeleid. Bij ons blijven de lantaarns bv. tijdens het weekend in alle straten de hele nacht branden. Nee, we gaan hier mee door, maar die beloofde evaluatie komt er, later dit voorjaar.”

Wanneer we zelf peilen bij enkele ouders die hun kinderen hebben afgezet aan de schoolpoort, blijken de meningen verdeeld. “Ik vind het een logische maatregel om de lichten ’s nachts grotendeels uit te laten. We moeten iets doen voor het klimaat”, vindt Alex Berckmans. Christof Bosmans, die in de Heidedreef woont, klinkt genuanceerder: “In de winter, wanneer er minder volk op straat is, zouden de straten best toch wel minstens een uurtje langer dan 23 uur verlicht mogen zijn. Ik heb gelukkig wat licht van het benzinestation op de hoek van de straat, maar ideaal is dat niet.”