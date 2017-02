Gezocht: boer voor duurzame woonwijk De Werve Hoef

Wijnegem - Gezocht: boer. Die opvallende vacature zal De Ideale Woning binnenkort plaatsen. De landbouwer moet enkele velden langs de Houtlaan alvast teeltklaar maken in afwachting van de komst van de eerste bewoners van een nieuwe grote wijk errond. De aanleg van De Werve Hoef begint pas in 2020 en zal tien jaar duren.

Het initiatief voor De Werve Hoef gaat uit van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning in nauw overleg met de gemeente Wijnegem. Voor de invulling van de 11 hectare weidegrond richting Albertkanaal tekende Collectief Noord, samen met Lama landschapsarchitecten en Denc-studio een vernieuwend, haast idyllisch ontwerp.

Een hele duurzame wijk wordt het met zowat 300 klimaatneutrale woningen. Sociale, maar ook bescheiden en zorgwoningen zullen er gemixt en gegroepeerd in het landschap staan, zoals de vierkantshoeves van weleer. Woonstempels noemen de architecten die nieuwe indeling. Zo blijft er plaats genoeg over voor dreven, natuur en ook 2,5 hectare vruchtbare grond voor een stadsboer. Die gemeenschapslandbouw is meteen het meest vernieuwende aspect aan De Werve Hoef, genoemd naar de oude leegstaande boerderij die nog op de site staat. Het moet de band tussen buurtbewoners, nieuwe bewoners en de omgeving versterken. Iedereen zal in ruil voor een aandeel recht hebben op een deel van de oogst.

“De voorbije maanden werd flink gesleuteld aan het masterplan”, zo lichtten Erik Wieërs van Collectief Noord en Claire Laeremans van Lama landschapsarchitecten toe aan de gemeenteraad. “De resultaten vanuit het participatiemoment met buren en toekomstige bewoners werden samengelegd met suggesties van experts in diverse domeinen zoals onder andere Community Supported Agriculture (gemeenschapslandbouw), architectuur, mobiliteit en openbare ruimte.”

Enkele aanpassingen hebben betrekking op de vereisten om een veld efficiënt te kunnen bewerken. Zo heeft een landbouwer bijvoorbeeld nood aan rechthoekige lappen grond die makkelijk met de tractor kunnen bereden worden. De velden zullen dan ook zo worden aangelegd.

Maar het nieuwe plan geeft ook een antwoord op enkele mobiliteitsvragen, zoals de ontsluiting van het domein voor auto’s en fietsers. “Auto’s betreden en verlaten het domein via de Vaartdijk en aan de Merksemsebaan, op vraag van de omwonenden”, licht schepen van Communicatie en Wonen Leen Wouters (N-VA) toe. “Fietsers volgen de trage weg dwars doorheen het domein die aantakt op een fietsnetwerk. Ook een extra tramhalte in het noorden zou wenselijk zijn, mocht de tram ooit doorgetrokken worden via de Houtlaan.”

Het aantal parkeerplaatsen aan de woonstempels zelf is verhoogd, zodat er enkele nabije plaatsen voorbehouden worden voor andersvaliden, voor autodelen en voor laden en lossen. De zone die voor archeologisch onderzoek vrij moet blijven, zal ingekleed worden als buurtpark.

Het ontwerp geeft nog geen informatie op het niveau van de woonstempels zelf. Deze zullen nadien in aparte fasen uitgewerkt worden. “Wel vraagt de gemeente om binnen het geplande aanbod aangepaste woningen te voorzien voor ouderen en zorgbehoevenden. De Ideale Woning onderzoekt of er hiervoor kan samengewerkt worden met een zorginstelling. Een van de woonstempels wordt ook voorbehouden voor een co-housingproject”, aldus schepen Wouters.

Het definitieve ontwerp wordt later opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. De volledige realisatie verloopt gefaseerd vanaf 2020 en kan tot tien jaar in beslag nemen. Een aparte eerste fase van het domein De Werve Hoef wordt momenteel al gebouwd ter hoogte van de Merksemsebaan. Hierin worden in het najaar al veertig sociale koopwoningen en tweeëntwintig sociale huurwoningen opgeleverd. Die werden nog gebouwd volgens een eerder klassiek model.