Museum Albert Van Dyck maakt 40 Schildenaren curator

Schilde - 40 Schildenaren kozen hun favoriete werk van de bekendste lokale kunstenaar Albert Van Dyck en koppelden dat aan een vaak hedendaags kunstobject uit de provinciale kunstcollectie. Die originele benadering leidde eerder al tot een tentoonstelling en nu is er ook een fraaie catalogus.

Ze staan ook zelf allemaal in het boek,plechtig poserend: de bekende en veel minder bekende inwoners die door het Museum Albert Van Dyck werden gevraagd om iets te selecteren uit de liefst 2500 kunstwerken van de provinciale overheid. Burgemeester Dirk Bauwens en schepen van Cultuur Kathleen Krekels, uiteraard, maar bv. ook poetsvrouw Lisette Mariën, leerling Jules Peeters en monumentenwachter Erik Müller stellen met motivatie hun favorieten voor.

Ook Theo Van Hoye, Schildenaar, gewezen directeur van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en voorzitter van het Albert Van Dyckgenootschap poseert bij een werk van Gery De Smet, een Antwerps kunstenaar, die tegenwoordig in Gent woont en werkt. Het schilderij toont een sobere modernistische villa. “De Smet houdt ervan om zijn publiek te misleiden en gebruikt landschappen vaak als metaforen voor nationalisme, een geliefkoosd thema”, vertelt Van Hoye, wiens visie persoonlijk door de kunstenaar bevestigd wordt. “In dit werk met zijn eenvoudige horizontale lijnen bevinden zich twee bomen. Of zijn het bergtoppen die symbool staan voor twee grootmachten en is dit een Vlaamse variant van Camp David in de Verenigde Staten, waar destijds vredegesprekken plaatsvonden? Ik vond het werk alleszins mooi passen bij het schilderij dat Albert Van Dyck zelf maakte van zijn eigen woning, een door de bekende architect Huib Hoste ontworpen huis met strakke lijnen in interbellumstijl, vandaag nog steeds te bezichtigen aan de Oude Baan.”

Theo Van Hoye is tevreden dat de originele aanpak van de expo zijn doel bereikt: een frisse wind doen waaien in het museum dat gewijd is aan één kunstenaar. “Albert Van Dyck verdient zoveel aandacht echt wel”, vindt Van Hoye nog steeds. “Hij heeft hier twintig jaar gewoond en gewerkt is zonder twijfel Schildes belangrijkste kunstenaar. De waarde van zijn werken varieert tussen de 5.000 en 35.000 euro.”

Er zijn niet veel gemeenten die er een eigen museum op na houden. Het vergt best een hele investering in geld en ruimte. “Maar we zijn er fier op en zijn niet van plan om dit museum, dat 20 jaar geleden geopend werd, te sluiten. We gaan onze gemeentediensten wel herschikken en centraliseren naar één locatie, maar daar hoeft deze kunstverzameling niet onder te lijden. We blijven er graag plaats voor maken.”

Tentoonstelling “Schilde kiest kunst” nog tot 31 maart in Museum Albert Van Dyck.Brasschaatsebaan 30 Schilde. De catalogus (120 blz) kost 25 euro.