Minionderneming DigiTool van Mater Salvatorisinstituut grote winnaar van Vlajo-verkoopdag

Wijnegem - Bijna duizend scholieren gingen zaterdag de concurrentie aan met de 250 winkels in het Wijnegem Shopping Center en met elkaar. Tachtig miniondernemingen probeerden in deze hyper commerciële omgeving hun omzetcijfer nog wat op te krikken. DigiTool, de minionderneming van het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen, kaapte de meeste prijzen weg.

Meer dan 40.000 bezoekers flaneerden er zaterdag door het immense winkelcentrum. Zij hadden dit keer nog meer keuze dan anders want haast op elke hoek van de winkelgaanderijen stonden de standjes van de minibedrijfjes met een grote verscheidenheid aan producten. De bijna duizend verkopers, de ene al wat voortvarender dan de andere, kwamen uit Antwerpen, Luimburg en Vlaams-Brabant.

Ook acht zesdejaars van de TSO-richting Ondernemen en IT van het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen, begonnen er met goede moed aan in september. Ze zochten startkapitaal, openden een bankrekening, deden marktonderzoek, zochten een leuk en vernieuwend product om rond de verkoop hiervan vervolgens een businessplan op te stellen.

“We bieden een dienst aan. DigiTool digitaliseert oude video- en muziekcassettes en dia’s zodat mensen er eindelijk weer van kunnen genieten op hun computer of televisie”, zegt commercieel directeur Axelle Storm. Ze doet dat in afwezigheid van ceo Dinneke Vissers. Die moest volleyballen.

Maar ze hoeft zich geen zorgen te maken want haar medewerkers Lisa Van Ertvelde, Kelly Jordaens, Demi Van Laerhoven en Robbe D’Hondt deden het uitstekend. Dat bleek niet alleen uit de continue drukte aan hun standje, maar ook uit de prijzenregen die hen op het einde van een vermoeiende dag te beurt viel. In alle categorieën haalden ze de top drie.

Tussen de huldigingen van DigiTool door, mochten toch nog enkele andere miniondernemingen het podium op: Kit for you van Don Bosco Groot-Bijgaarden werd verkozen door de andere scholieren, Landaro van de Stedelijke Handelsschool Turnhout had de beste stand en Electronic Cleaning van Don Bosco Groot-Bijgaarden hanteerde de beste verkooptechnieken.