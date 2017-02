Ivo Wynants kandidaat om in 2019 zichzelf op te volgen als burgemeester

Wijnegem - Ivo Wynants wil als lijsttrekker van N-VA naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen om zichzelf op te volgen als burgemeester. “Er zijn nog te veel projecten die ook na 2018 aandacht verdienen”, aldus de inmiddels 65-jarige oud-zwembadbeheerder.

Ivo Wynants is geliefd als burgemeester. Dat bleek vorige zondag nog toen hij naar goede gewoonte bij het begin van het nieuwe jaar wafels stond te bakken en gratis uitdeelde op een open partijbijeenkomst in het Lazareth. “We bakken er iets van”, stond op zijn schort geschreven. “Ik vind inderdaad dat we er met deze coalitie iets van gebakken hebben de voorbije vier jaar, maar sommige dossiers nemen veel tijd in beslag en zullen pas uitvoeringsklaar raken na deze bestuursperiode. Ik wil ze mee tot een goed einde brengen”, aldus Ivo Wynants tussen twee bakbeurten door, met de stoom van het wafelijzer rond de oren.

Het was na de vorige verkiezingen één van de grote verrassingen in de Antwerpse rand toen de man die zijn carrière bescheiden was begonnen als badmeester plots de burgemeesterssjerp om kreeg. Ivo Wynants is 65 intussen, opa van twee kleinkinderen Jools en Jax, maar nog altijd gedreven genoeg om te gaan voor een tweede ambtstermijn.

De lokale partijafdeling heeft de beslissing nog niet formeel genomen en hier en daar gaan ook stemmen op om Leen Wouters, de veel jongere en huidige schepen voor Communicatie, Financiën en Lokale Economie naar voor te schuiven als ‘leading lady’ om mogelijk de allereerste vrouwelijke burgemeester van Wijnegem te worden. Gezien de ambitie van de huidige burgervader, lijkt de kans dat dit scenario uitgerold wordt erg klein.

