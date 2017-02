Visagiste Silke De Backer revelatie van 'Komen Eten': "Ik vind innerlijke schoonheid even belangrijk”

Schoten - Ook al kreeg ze van haar drie medekandidaten in ‘Komen Eten’ vorige week de minste punten, wat ons betreft was Silke De Backer de revelatie van het populaire Vier-programma. Mooie Silke (23) mag dan geen keukenprinses zijn, in blogland en op Instagram voelt ze zich wel de koningin te rijk met respectievelijk 16.000 unieke bezoekers per maand en 18.000 volgers.

Komen Eten pakte vorige week uit met een themaweek. Vier populaire jonge vrouwelijke modeblogsters lieten hun laptop en smartphone net lang genoeg onaangeroerd om voor elkaar een maaltijd te bereiden. Voor haar vele volgers zal het vast een verrassing geweest zijn dat Silke, de 23-jarige blonde visagiste uit Schoten, eigenlijk De Backer heet en niet Blogs. Want onder die naam kennen duizenden volgers haar. Ze pikken gretig Silkes make-uptips op, volgen haar tocht langs de grote en minder bekende modehuizen en cosmetica-laboratoria, zijn geïnteresseerd in haar lifestyle-nieuwtjes en vinden inspiratie in haar reizen, eetervaringen en tips om ook innerlijk een mooi mens te worden.

“Innerlijke schoonheid is voor mij even belangrijk als uiterlijke glans, ook al ben ik opgeleid als visagiste en doe ik niet liever dan mensen te helpen stralen. Maatschappelijk engagement en bezorgdheid over onze aarde zijn mij niet vreemd. Ik stelde me vijf jaar geleden zelfs kandidaat voor de gemeenteraad in Schoten op de lijst van Groen”, vertelt Silke over een deel van haar persoonlijkheid dat Komen Eten maar gedeeltelijk onthulde.

Aanbidders

Silke haalde in 2012 101 stemmen, maar misschien moet Groen haar nog maar eens polsen voor 2018. We zijn er zeker van dat haar score dan hoger zal oplopen. Dat ze ook van collega-blogsters Kiki, Alice en Hanne weinig punten kreeg, verbaast Silke niet echt.

“Het zijn topmeiden hoor en de onderlinge sfeer zat echt wel goed. Dat was niet gespeeld. Maar ik kan gewoon niet zo goed koken. Mijn vriend Jordi vond het ook maar een vreemd idee dat ik zou deelnemen. Nu ik heb er geen spijt van. De reacties waren overweldigend en bijna allemaal heel leuk. Ik kreeg sinds de uitzending ook meerdere voorstellen van aanbidders. Ik zal ze allemaal moeten teleurstellen”, zegt Silke beslist.

