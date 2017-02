Atheneum zet fors in op taalvaardigheid in nieuwe ASO-richting Economie en Marketing

Schoten - Vanaf volgend schooljaar integreert het GO! Atheneum Schoten opnieuw een richting Algemeen Secundair Onderwijs in haar studieaanbod: economie en marketing. “We passen meteen de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe om ook leerlingen, wier kennis van het Nederlands niet zo goed is, aan een diploma te helpen”, vertelt taaldeskundige en nieuwe inclusiemanager dr. Maaike Loncke.

Vier jaar geleden schafte het Atheneum in Schoten haar laatste overgebleven ASO-richting af. Sindsdien volgen de 491 leerlingen er alleen Technisch en Beroeps Secundair Onderwijs. “Alle ASO-richtingen werden gecentraliseerd in het Atheneum in Schilde, dat tot dezelfde scholengroep behoort. Daar komt binnenkort dus verandering in”, vertelt kwaliteitsmanager Anja Peeters.

Ze heeft het over het derde jaar ASO Economie en Marketing dat vanaf volgend schooljaar wordt ingevoerd. “Natuurlijk zal daar voldoende aandacht zijn voor de theoretische kennis van de economische wetmatigheden, maar we leggen als eerste in Vlaanderen heel erg de nadruk op de praktijk en het stimuleren van het ondernemerschap bij onze jongeren”, aldus Anja Peeters.

Taal is sleutel

En dat is niet het enige vernieuwende aan de nieuwe studierichting in het Atheneum. Hoe de leerkrachten er ook in de zogenaamde zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en economie de ontwikkeling van het Nederlands zullen integreren, is ongezien in Vlaanderen. “Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) schreeuwde het eind vorig jaar nog van de daken: taal is dé sleutel om de steeds groter wordende kloof tussen de zwakste en sterkste leerlingen te dichten. Daar zijn we het hier helemaal mee eens”, zegt dr. Maaike Loncke, die als taalwetenschapper tot voor kort veel onderzoek deed naar het toepassen van psychologie en andere kennisdomeinen in het taalonderricht.

Moedertaal

Lonckes kennis en ervaring worden vanaf september alvast in de nieuwe ASO-richting volop aangewend om ook leerlingen die het Nederlands niet goed machtig zijn, maar vaak wel de potentie hebben om een diploma te halen, mee te krijgen. Dat kan gaan om Vlaamse jongeren uit kwetsbare gezinnen of anderstalige nieuwkomers.

“Nederlands aanleren is geen doel op zich, maar in de eerste plaats een middel om de leerstof te begrijpen en te onthouden”, vertelt de inclusiemanager. “Het is bewezen dat je een zin pas kan begrijpen wanneer je 95% van de woorden verstaat. We gaan hun woordenschat uitbreiden en houden daarbij rekening met hoe onze hersenen omgaan met taal. Het terugkoppelen naar de moedertaal van de leerlingen, bv. Turks of Pools, is het meest effectief om nieuwe woorden aan te leren en dus geen taboe. Elke leerling zal gestimuleerd worden om een eigen woordenboekje bij te houden.”

Dr. Loncke gaat de ASO-leerlingen niet op haar eentje beter Nederlands bijbrengen. Ze is momenteel bezig met de coaching van collega-leerkrachten van het Atheneum die zich spontaan kandidaat hebben gesteld om dit project te helpen slagen. “Het is de bedoeling dat de nieuwe aanpak in taalonderricht zich later als een olievlek verspreidt over de andere studierichtingen in deze school”, aldus de ambitieuze inclusiemanager.