Boomverzorger David Bergen: “Ook vakmannen kunnen zonder hun ‘onmisbare’ camionette”

Schilde - David Bergen doet één van de bestelwagens van zijn boomverzorgingsbedrijf weg en koopt in de plaats een kleine elektrische of CNG-bedrijfswagen. Werf- en klantenbezoeken doet hij al een half jaar met de fiets. “Vakmannen steken zich te vaak weg achter hun zogenaamd onmisbare camionette, maar mits wat planning en organisatie kunnen ook wij onze bijdrage leveren tot een beter klimaat”, stelt de boomverzorger.

Het is druk in het boomverzorgingsbedrijf dat David Bergen (36) in 2000 samen met zijn broer Ben in 2000 oprichtte in Schilde. Het team, dat intussen bestaat uit 15 specialisten, kan de opdrachten om hoge bomen te inspecteren en eventueel te vellen, amper bijhouden. “We hebben natuurlijk flink wat materieel nodig en daarom groeide onze vloot tot negen lichte bestelwagens. Het zijn rijdende magazijnen en het is natuurlijk gemakkelijk om alles bij de hand te hebben.”

Maar Bergen is een groene jongen, hoe paradoxaal dat ook klinkt voor iemand die om den brode bomen omhakt. “Ik maak me zorgen over het voortbestaan van de natuur en onze aarde”, zegt hij. “Die bezorgdheid uit zich om te beginnen in de manier waarop wij onze job uitvoeren. We kappen alleen bomen die echt ziek of gevaarlijk zijn wanneer ze zouden omvallen. Kerngezonde bomen vellen, voor het zicht of het gemak van de eigenaar, weiger ik.”

David Bergen heeft het ook over zijn beslissing om alvast één van de ‘onmisbare bestelwagens’ af te voeren. “Ik test momenteel een kleine Renault Zoë, een elektrisch voertuig in de ‘zero emissions’- reeks van de Franse autobouwer. Mits wat organisatie kan alle klimmateriaal, waarmee ik ook bedrijfsbezoeken doe en deelneem aan zaagwedstrijden in het buitenland, hier best in. Mogelijk kies ik nog voor een ander type, dat op CNG rijdt, die andere schone brandstof.”

Straf is ook zijn experiment om alle werven en klanten met de fiets te bezoeken.

