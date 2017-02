Groen gekant tegen opendeurpolitiek winkelketens bij koude

Schoten - Het wordt weer kouder en Groen hoopt dat alle handelszaken dit keer wel hun toegangsdeuren zullen sluiten wanneer de temperaturen het vriespunt naderen.

Eind vorig jaar werden de resultaten van een onderzoek bekendgemaakt waaruit bleek dat handelszaken er geen voordeel mee doen om hun deuren de hele dag te laten openstaan om klanten te lokken. “In onze Paalstraat stonden de deuren tijdens de eerste echte winterprik nochtans de hele tijd open, soms zelfs over enkele meters breed. Alle warmte vloog gewoon naar buiten”, stelde Peter Arnauw (Groen) vast.

“Het zijn vooral de grote winkelketens zoals Kruidvat, Blokker en Hema die dit doen”, weet Arnauw. “De lokale handelaars hebben meestal wel geïnvesteerd in automatische schuifdeuren of laten hun deur bij hevige koude dicht, zoals een goed huisvader.”

Arnauw lanceerde op de gemeenteraad een voorstel van reglement om handelaars verplicht te doen afzien van hun alles behalve klimaatvriendelijke ‘opendeurpolitiek’. “Handelszaken hebben een voordeelfunctie en kunnen bovendien gemiddeld 37% besparen op hun aardgasverbruik”, berekende het Groen-raadslid.

In het ontwerp van reglement is sprake van het verplicht gesloten houden van de deuren wanneer het kwik in de thermometer daalt tot onder 15 graden Celsius. Schepen van Lokale Economie Wouter Rombouts (N-VA) vond het allemaal wat te betuttelend en ook de rest van de meerderheid had geen oren naar een stringent reglement en het opleggen van openings- en sluitingsregels. Mogelijk komt er wel een sensibilisering naar de handelaars toe.