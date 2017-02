Sportbelofte van het jaar Kato De Laet bijna zo goed als idool Aagje Vanwalleghem

Wommelgem - Groot gymnastiektalent Kato De Laet hoopt volgend jaar naar de Topsportschool in Gent te kunnen gaan. Maar de titel van Wommelgems sportbelofte van het jaar kunnen ze het elfjarige meisje alvast niet meer afnemen.

Ze was pas 2,5 jaar en kon nog maar net lopen, toen mama Vanessa Vandevoorde Kato inschreef bij de Koninklijke Wommelgemse Turners, de club die toen nog Wo-Gym heette. “De turnsportvereniging was één van de weinige clubs waar je als kind al zo vroeg terechtkon om te sporten”, verklaart Vanessa die keuze.

Een goede zet, zo zou al gauw blijken. Kato ontpopte zich met haar krachtig lijfje tot een echt gymnastiekwonder dat twee jaar later al terechtkwam in de grotere en professionele club Gymplus in Mortsel. “Vanaf het vierde leerjaar kreeg ze al een topsportstatuur op school”, vertelt mama Vanessa. “Kato zit nu in het zesde leerjaar en legt geregeld testen af die haar volgend schooljaar hopelijk toelating zullen geven tot de topsportschool in Gent.”

Hoe klein ze ook is, op de Wommelgemse sportlaureatenviering stak Kato er bovenuit met haar titels van Antwerps kampioene, vice Vlaams kampioene en een derde plaats op het Belgisch kampioenschap. Kato sprong en buitelde zich ook nog naar een mooie achtste plaats op een internationale wedstrijd in Madrid met alleen maar ouders meisjes.

“Ik leg me toe op het toestelturnen. De figuren op de balk doe ik erg graag, maar ook op de brug voel ik me thuis”, vertelt Kato, die wekelijks 21 uur traint om haar niveau te blijven verbeteren. Daarnaast vindt Kato nog tijd en energie om te dansen bij de Wommelgemse Turners en ze gaat ook nog elke week naar de scouts.

Kato’s grote idool is Aagje Vanwalleghem, de intussen 29-jarige gymnaste die voor ons land deelnam aan de Olympische Spelen. “Het was dan ook heel leuk toen Aagje mijn eigen trainster werd bij Gymplus”, vertelt Kato. “Jammer genoeg kon ze dat niet langer combineren met haar eigengezinsleven en ook de afstand tot Aagjes woonplaats in West-Vlaanderen was een probleem. Maar net als zij wil ook ik dolgraag ooit deelnemen aan de Olympische Spelen.”