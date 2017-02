Gemeente stelt veel tekortkomingen vast in pas overgenomen sportcentrum

Wommelgem - Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke, vroeger bekend als Synergie Wellness Point, verkeerde alles behalve in ‘topconditie’ toen de gemeente vorig jaar de sleutels kreeg van Sonja Kimpen, de vorige eigenaar. “We hebben al voor 60.000 euro aan investeringen gedaan om de boel draaiende te houden”, aldus sportschepen Alex Helsen (N-VA).

Eind mei 2016 begroeven Sonja Kimpen en het gemeentebestuur van Wommelgem de strijdbijl na een jarenlange twist over de uitbating en het beheer van Synergie. Eind juni vonden de laatste fitness- en danslessen plaats en een maand later trokken Kimpen en haar echtgenoot de deur van hun levenswerk met pijn in het hart definitief dicht om zich terug te plooien op hun kleinschaliger bewegingscentrum in woonplaats Sint-Job-in-’t-Goor. Een en ander was overeengekomen bij een ‘dading’, die een eind maakte aan een bitse juridische strijd. De gemeente betaalde nog een saldo van 950.000 euro om volledig eigenaar te worden.

Intussen wappert de Wommelgemse vlag alweer een half jaar aan het complex en heet Synergie officieel Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke. Er wordt meer dan ooit gesport. De clubs zijn opgezet met de service en aandacht van de sportdienst. Ook de cafetaria is tot ieders tevredenheid weer open, alvast tot deze zomer en in afwachting van een aanstelling voor langere termijn met Tanya Frencken en haar partner achter de toog.

Ondanks de 166.000 euro (500 euro per dag) die de gemeente in de Synergie-tijd jaarlijks toestak aan de huisbazin voor onderhoud en verwarming bleek er de voorbije maanden flink wat oplapwerk nodig om het sportcentrum ‘speelklaar’ te krijgen.

