Afscheidnemend natuurgids René Schoenmaekers leerde Schotenaren Het Wijtschot kennen

Schoten - Hoeveel wandelingen natuurgids René Schoenmaekers de voorbije jaren precies begeleid heeft door reservaat Het Wijtschot, weet hij niet. Maar zondag was zijn laatste gidsbeurt en dat liet Natuurpunt niet onopgemerkt voorbijgaan.

René Schoenmaekers was zijn hele loopbaan matrijzenmaker bij de Crown Cork Company in Deurne, maar na zijn werkuren vertoefde de minzame man het liefst in de vrije natuur. Die voorliefde voor alles wat groeit en bloeit bracht hem 27 jaar geleden tot bij de Natuurgidsen Provincie Antwerpen, waar hij veel bijleerde en die kennis al snel zelf ging doorgeven tijdens geleide wandelingen door de Schotense natuurdomeinen.

Sinds jaar en dag is Het Wijtschot René’s vaste standplaats voor gidsbeurten. Dat door Natuurpunt beheerde natuurgebied bevindt vlakbij de grens met Wijnegem, tussen Wijtschotbaan en het Albertkanaal. In het noorden bevindt zich een jong bos. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning. Tussen de jonge eiken, lindes en andere inheemse boomsoorten duiken er talrijke bessenstruiken op. Het jonge bos is de ideale uitvalsbasis voor de vele zangvogels die het gebied rijk is. In het laagste gedeelte bevindt zich een ondiepe waterpartij.

