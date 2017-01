227 koningen halen diploma

Wijnegem / Schilde - 227 koningen legden gisteren ‘mondeling examen’ af in het gemeentehuis. De jury, al voor de veertigste keer op post, had voor iedereen een oorkonde, goodie bag en pannenkoek in petto.

De kans om drie of meer koningen te spotten in hun typische winterdracht, was gisteren veruit het grootst in Wijnegem. Dankzij het Davidsfonds, Fidelitas, de Gezinsbond, Femma, KWB, KWTG, de jeugdraad, cultuurraad, heemkring Jan Vleminck en de gemeente is de traditie van het verkleed zingen er nog springlevend.

Zo is er Karel Baets van de cultuurraad die in de weken voorafgaand aan de kerstvakantie lange de Wijnegemse lagere scholen trekt om de leerlingen in de sfeer te brengen en hen minder bekende Driekoningen-liedjes aan te leren. Alle koningen kregen vrijdag van Jef Claes van de Gezinsbond na hun optreden een met speelgoed en lekkers gevulde tas en had ook een kleine cent voorzien. Buiten stonden nog een warme chocomelk en verse gebakken pannenkoek te wachten zodat de zangertjes energie genoeg hadden om hun tocht door Wijnegem verder te zetten.

De broertjes Jef (4) en Leon Maes (2) waren vergezeld van Louis Dewilde (4) en hun koninklijk gevolg bestaande uit de ouders Kevin Maes-Tine Smeuninx en Sara Dufraing-Manu Dewilde, allemaal uit Wijnegem. Die laatste was er bij één van de eerste edities van deze Driekoningenwedstrijd ook al bij, maar toen als klein zangertje. “Nu was het genieten van het gebeuren, als was onze jongste koning een beetje onder de indruk op het podium? Maar de pannenkoek achteraf maakte vele goed. Het optreden was misschien niet memorabel, maar onze hightech lichtgevende ster mag er wezen, met dank aan opa Jos”, vertelt Manu.

