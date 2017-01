Hello! Schoten gaat door ondanks afhaken folklorefestival Edegem

Schoten - In Edegem komt er deze zomer geen 42ste editie van het Werelddansfestival op de site van Hotel Ter Elst. “Jammer, maar wij gaan door”, aldus Ulf Verbeelen van Hello! Schoten. Dat heeft al drie groepen vastgelegd voor de 59ste uitgave.

Gebrek aan actieve medewerkers en een wat tanende belangstelling zetten de organisatoren van het Edegemse festival er vorige zomer toe aan om definitief te stoppen met hun jaarlijks internationaal danstreffen. “We betreuren dat en hebben dat namens onze raad van bestuur ook laten weten aan de collega’s van Edegem”, aldus Ulf Verbeelen, al jaren nauw betrokken bij Hello! Schoten.

“Maar invloed op onze organisatie heeft dit niet. We werkten wel samen en deelden sommige gastgezinnen. Concurrenten zijn we nooit geweest. Mochten er medewerkers en gastgezinnen van Edegem zijn die alsnog betrokken willen blijven bij de folkloregemeenschap, dan zijn die welkom om onze ploeg in Schoten te versterken.”

In Schoten hebben ze nooit getwijfeld over een volgend editie, ook niet nadat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen extra geld kostte. Meer nog: het programma voor nummer 59, van 7 tot 14 juli als vanouds in het gemeentepark, ligt al grotendeels vast. Ulf Verbeelen wil al drie van de zes groepen delen met de lezers: Nieuw-Zeeland, Boerjatië en Argentinië.

Lees het volledige verhaal zaterdag in Gazet Van Antwerpen editie Noord