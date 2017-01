Schilde is rustig, aangenaam, groen, maar ook elitair en vergrijsd

Schilde - Rustig, aangenaam, groen, maar ook elitair en vergrijsd. Een communicatieonderzoek door studenten van de Artesis-Plantijn Hogeschool bevestigt een aantal vooroordelen over Schilde. Opvallend is dat deze perceptie dit keer komt van de eigen inwoners.

Meer dan 800 inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel kregen vorig jaar een student aan de deur met een lange vragenlijst. De meeste van die vragen gingen over de gemeentelijke communicatie, maar ook het imago van de gemeente was onderwerp van gesprek. “Mensen vinden onze gemeente groen, aangenaam en rustig. Hier kan ik me zeker in vinden”, analyseert schepen van Communicatie Kathleen Krekels (N-VA) de woordenwolk die werd gevormd op basis van de antwoorden.

“Dat ze Schilde ook elitair vinden, is wellicht te verklaren door het feit dat we alleen kleine dorpskernen hebben met daarrond onmiddellijk woon- en villawijken. Die trekken natuurlijk meer mensen aan van een midden- tot hogere klasse. Hier is echt wel werk aan de winkel. Via het ruimtelijk plan dorpskernen trachten we meer mogelijkheden te creëren voor jongere mensen en gezinnen die nog minder kapitaalkrachtig zijn. Deze gemeente heeft hen meer dan nodig om een gezonde gemeente te blijven waar een goed evenwicht is tussen jong en oud.”

Het onderzoek heeft schepen Krekels voorts geleerd dat de tijd van het papieren infomagazine nog niet geteld zijn.

Lees het volledige verhaal woensdag in Gazet Van Antwerpen editie Noord