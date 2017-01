Erik Block tekent ideale Schotense skyline

Schoten - De skyline van Schoten met drie windmolens, een woontoren, veel groen, straten zonder voortuinparkings waarin een blanke en een donkere man in peis en vree naast elkaar stappen. De meest opvallende nieuwjaarskaart die wij tot nog toe kregen, komt van schepen Erik Block (CD&V).

Voor alle duidelijkheid: Schoten ziet er momenteel (nog) niet helemaal uit zoals op de idyllische kaart van Erik Block, die hij fraai liet uittekenen door Pieter Rubberecht van het grafisch bureau Zologie uit Schoten. “Als schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Milieu, Duurzame Ontwikkeling, Mobiliteit, Huisvesting en Kerkfabrieken kreeg ik vorig jaar heel wat boeiende, belangrijke, maar tegelijk moeilijke dossiers op tafel. De meeste daarvan zullen ook dit jaar nog vaak de revue passeren.”

Ik vond het een leuk uitgangspunt om ze eens in één beeld samen te vatten om aan te tonen hoe Schoten nog ten goede kan veranderen. Een gezonde hedendaagse gemeente met plaats voor jong en oud, waar mensen in alle diversiteit kunnen samenleven in een kwalitatieve openbare ruimte”, is het toekomstbeeld dat Erik Bock voorstaat.

De drie windmolens, waarover de meningen in Schoten erg verdeeld zijn,domineren op een haast liefelijke manier het landschap. We zien veel bomen tussen en rond de duidelijk gegroepeerde woningen.

