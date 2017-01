Vakantiehuis met zorg van uitgeweken verpleegkundigen draait op volle toeren

Schoten / Brasschaat - Hoe zou het zijn met Veerle Calluy en Bert Luijts? De twee verpleegkundigen verkochten begin 2016 hun huis in Brasschaat om in Zuid-Spanje hun grote droom te realiseren: een zorghuis openen speciaal voor mensen met een beperking. “Het is al gezellig druk geweest in onze Finca Corasol”, aldus de twee avonturiers met het gouden hart.

Woensdag 13 januari zal het precies één jaar geleden zijn dat Veerle (32), die opgroeide in de Schotense wijk Deuzeld, en Bert (43), geboren en getogen in ‘Den Driehoek’ in Brasschaat, het vliegtuig opstapten met naast hun bagage en grote toekomstdroom ook kleine Emiel, hun zoontje van nu bijna 3 jaar oud, bij hen.

Beiden hadden op het moment van hun emigratie samen meer dan dertig jaar ervaring in de zorgsector op de teller. “Uit de getuigenissen van onze patiënten wisten we dat er nood zou zijn aan een volledig aangepast zorghuis waar afspraken op maat mogelijk zijn en waar de vaste begeleiders eens niet naar hun geliefde kinderen of levenspartner moeten omkijken”, aldus Veerle.

Ze vonden hun Finca Corasol in Alhaurin el Grande, een klein stadje op 20 km van Malaga, vlot bereikbaar met het vliegtuig vanuit Deurne. “Corasol is een samentrekking van corason en sol. Corason is Spaans voor ‘hart’. Sol betekent ‘zon’. Ons huis ligt op een prachtige locatie, maar was nog lang niet klaar om gasten te ontvangen toen wij erin trokken”, vertelt Bert, in een interview via internet.

“Eerst hebben we nog even op een appartementje in Torremolinos gewoond. Het kostte heel wat moeite om de lening rond te krijgen. Vervolgens was het lang wachten op de bouwvergunning. En tot overmaat van ramp werd ook Emiel nog ernstig ziek. De aannemer werd gelukkig wel een meevaller zodat we al in april onze eerste gasten konden ontvangen in de toen nog enige afgewerkte kamer, van de vier. Sinds juni is alles klaar en draaien we op volle toeren.”

Lees het volledige verhaal maandag in Gazet Van Antwerpen editie Noord