Zorgen over komst busbanen op Turnhoutsebaan

Wijnegem / Schilde - Er zal dan wel geen tram naar Schilde rijden, maar de lokale politiek maakt zich zorgen over de geplande busbanen op de N12. Het schepencollege is niet tegen, maar wil voldoende parkeerplaatsen behouden ter hoogte van de handelszaken. Open VLD is bezorgd over de hoge eiken die mogelijk voor de bijl moeten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is nog volop bezig met de heraanleg van de N12 van Schilde richting Zoersel, maar denkt intussen al verder. Normaal in 2017 al wordt het stuk tussen de Van de Wervelaan en de aftakking naar de brug van Wijnegem aangepakt. Het gaat om een bijna 2 km brede gewestweg waar de auto momenteel nog alleenheerser is.

“We willen de N12 veiliger en aangenamer maken voor fietsers, de doorstroming van in het bijzonder het openbaar vervoer verbeteren en ook de leefbaarheid verhogen”, licht AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers de doelstellingen toe. “We vernieuwen de rijbaan, leggen binnen de huidige wegbreedte een busbaan aan en vernieuwen de fietspaden. Ook zullen we het rommelige parkeren aanpakken onder meer door duidelijke plaatsen voor langsparkeren te voorzien. De riolering wordt niet vervangen. Geschatte kostprijs: 1,5 miljoen euro.”

De Vlaamse overheid hoopt al in de zomer van 2017 te kunnen starten met de werken. De aannemer wordt binnenkort aangesteld.

