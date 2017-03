Jazz in Thals krijgt er kleinere broertje(s) bij

Herentals - Vanaf 2017 is Jazz in Thals er niet meer alleen op Pinksterzondag, want naast dit festival in de lente pakt de organisatie nog met extra concerten uit, elk seizoen een evenement, telkens op een andere locatie.

Afhankelijk van de groep, de muziek, het seizoen, het weer, … vinden de Jazz in Thals Sessions-concerten plaats op verschillende locaties. Met deze seizoenssessies wil Jazz in Thals jazz op een intensere manier naar het publiek brengen.

Het eerste concert in de reeks van Jazz in Thals Sessions pakt meteen met een topper op het podium uit: het Bram Weijters - Chad McCullough Quartet.

De Belgische pianist Bram Weijters en de Amerikaanse trompettist Chad McCullough trokken in 2010 naar het Canadese Banff om deel te nemen aan de International Workshop in Jazz and Creative Music. Deze ontmoeting was het begin van een mooie samenwerking.

Sindsdien hebben ze niet alleen enkele geslaagde tournees in België en de Verenigde Staten achter de rug, maar brachten ze ook enkele albums uit.

Praktisch

Jazz in Thals Session op dinsdag 21 maart om 20.30u in café Brigand, Bovenrij 59 in Herentals. Tickets kosten 12 euro.