Max Selen toont onbekend werk

Herentals - Drie jaar na de succesvolle retrospectieve tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Max Selen organiseert het Art Center Hugo Voeten een nieuwe expo van zijn werken. Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag worden er uitsluitend nooit eerder tentoongestelde schilderijen gepresenteerd.

De werken, alle gemaakt tussen 2000 en nu, tonen de unieke en scherpe blik van Max Selen op de positie van het individu in de geglobaliseerde wereld.

Al meer dan 45 jaar wordt Max Selen beschouwd als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de hyperrealistische schilderkunst in België. Toch heeft de kunstenaar altijd een heel eigen visie gehad binnen deze stijl.

De meerderheid van Selens doeken van de laatste twintig jaar hebben zijn vele reizen rond de wereld als startpunt. Een tweede groep werken toont mensen in hun alledaagse activiteit vanop een grotere afstand. Een laatste groep werken bestaat uit portretten van mensen die Selen ontmoette op zijn reizen.

Praktisch

De vernissage van de tentoonstelling The Inverted View van Max Selen gebeurt op zondag 19 maart om 15u in aanwezigheid van Max Selen en met een openingswoord van Ernest Van Buynder. De tentoonstelling is open tot 24 juni en gratis te bezoeken van donderdag tot en met zaterdag, telkens tussen 13.30u en 17u (laatste inkom om 16.30 uur)., in Art Center Hugo Voeten, Vennen, Herentals.