Baby Siebe plots overleden

Herentals - De bijna negen maanden oude baby Siebe Van Reusel is onverwacht overleden in het Gentse ziekenhuis. In overleg met de familie vindt het geplande benefiet op 1 april toch plaats.

Siebe Van Reusel uit Noorderwijk (Herentals) is afgelopen vrijdag onverwacht overleden in het Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent. Siebe leed aan de zeer zeldzame marmerbeenziekte en onderging hiervoor midden januari een beenmergtransplantatie.

Het benefietcomité heeft in samenspraak met de ouders van Siebe besloten de eetdag op 1 april toch te laten doorgaan, nu als herinnering aan de kleine Siebe. De aansluitende optredens zijn wel afgelast.

Door het overlijden van Siebe krijgt het doel van het benefiet wel een andere invulling. Gezien het zeldzame karakter van de marmerbeenziekte is de kans op gedegen onderzoek ernaar vrij beperkt. Een deel van de opbrengst gaat als steun naar dat onderzoek, een ander deel naar de kinderafdeling van het UZ Gent, en een deel naar de ouders als financiële steun voor de dure behandelingen van Siebe.

De familie laat weten dat de uitvaartplechtigheid in intieme kring plaatsvindt. Wie de familie wenst te steunen in deze moeilijke periode is daarom hartelijk welkom op de eetdag op zaterdag 1 april vanaf 11.30u in de zaal van het oud zwembad op de Ring 9 in Noorderwijk.