Overlezen gaat op café

Geel - Voor een keertje is Overlezen nog eens te gast in Geel. Maar niet in de cultuurtempel de Werft, zoals u zou verwachten, maar wel in het niet minder hoogstaande aanpalende cultuurcafé de Werft. Voor een wervelende talkshow over boeken en andere dingen des levens.

Vaste panelleden zijn Jos Geysels, minister van Staat, en Karl van de Broeck, hoofdredacteur van de nieuwswebsite Apache.be. Zij overladen u met leestips en gaan met hun gasten in dialoog over zin en onzin van literatuur.

De gasten bij deze editie zijn Jeroen Olyslaegers, die met “Wil” een ijzersterke roman heeft geschreven over Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog, én muzikant Kris De Smet van De Nieuwe Snaar.

De muziek is dit keer van de hand van de Nederlandse singer-songwriter Alex Bergman. Dit alles wordt in goede banen geleid door moderator Johny Geerinckx.

Praktisch

Overlezen op donderdag 16 maart om 20.15u in cultuurcafé de Werft, Werft 32 in Gel. Tickets kosten 5 euro.