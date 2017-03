Thomas Smith staat strak voor een nieuwe show

Beerse - Thomas Smith dompelt je onder in zijn bubbelbad, een wereld, een universum van evenwijdig lopende logica en nonsens. Hij is een meester-improvisator.

Klaar voor de start, met een soepele geest en strak in het pak. Hypergefocused, zonder af te dwalen, tenzij hij het even over iets anders heeft. Teveel spanning op je gezicht, last van je darmen of gewoon zielsgelukkig…? Kom af, tot dan.

Sinds zijn derde voorstelling kwam Thomas zijn improvisatietalent op de voorgrond. Met zijn voorstelling Chaos legde hij de fundamenten en in Ruis bevestigde hij zijn unieke kunnen. Deze meester-improvisator bereidt zich nu voor op zijn vijfde voorstelling Strak.

Praktisch

Thomas Smith op donderdag 16 maart om 20.15u in GC ’t Heilaar, Heilaarstraat 36 in Beerse. Tickets kosten 15 euro.