Novastar staat dichter tot u

Joost Zwegers van Novastar brengt een intiem concert voor een beperkt publiek. Hij presenteert er nieuw materiaal, maar ook ouder werk en zijn vele klassiekers zoals 'Because', 'Wrong', 'The Best is Yet to Come', 'Mars Needs Woman', 'Never Back Down'…

In 2014 bracht Novastar met Inside Outside zijn laatste studio album uit. Later dit jaar volgt er een nieuwe plaat. Het schrijfproces is klaar, maar voor Joost Zweegers kunnen songs pas echt tot leven komen, echt afgewerkt en opgenomen worden als ze gespeeld zijn geweest voor een live publiek.

“Closer to you” was een van de mooiste songs op het laatste album van Novastar. Nu brengt Joost, helemaal alleen, met de “Closer to You tour” zijn nieuwe songs hand in hand met de gekende hits, closer to his audience.

Het is van in de begindagen van Joosts carrière geleden dat hij nog eens in zo’n kleine zalen heeft gespeeld. Zalen die stuk voor stuk het publiek bijna op de schoot van de performer zetten, maar ook karakter en grandeur uitstralen. Wees er snel bij en ontdek als eerste de nieuwe meesterwerken van Novastar.

Praktisch

Joost Zweegers op woensdag 15 maart om 20.15u in de Warande/de Kuub, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 25 euro.