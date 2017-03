Inwoners vragen bus van Meerhout naar Mol

Meerhout / Mol - Een duidelijke meerderheid van de Meerhoutenaren wil een reguliere busverbinding naar Mol. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête, waarop de initiatiefnemers meer dan 1.200 antwoorden ontvingen. De actievoerders stappen nu met de enquêteresultaten in de hand naar De Lijn om meer bussen te vragen.

De gemeente Meerhout, de werkgroep Alleman Mobiel, Vormingplus Kempen en TreinTramBus stelden maandag de resultaten van de enquête voor. 1.240 mensen vulden de bevraging in, van wie 92% Meerhoutenaren. De meerderheid (63%) geeft aan dat hij zich minstens één per week naar Mol wil verplaatsen.

De belangrijkste redenen om naar Mol te gaan zijn winkelen (75% van de respondenten) en gezondheidszorg (64%). De helft (53%) van de respondenten zegt ook dat het af en toe niet lukt om naar Mol te rijden. Momenteel rijden er alleen in de spits enkele bussen.

Als er bussen komen, gaan die goed gebruikt worden: de overgrote meerderheid (94%) geeft aan dat ze de bus neemt, als die er eenmaal is. Voor de respondenten en de actievoerders moet de bus in Mol zeker het centrum, het ziekenhuis en het station bedienen.

Met dit dossier in de hand nodigen de actievoerders De Lijn uit voor overleg om meer bussen te vragen. Het overleg is gepland op 22 maart. De gemeente Meerhout wil ook zijn duit in het zakje doen en onderzoekt een derdebetalerssyteem, waardoor het gebruik van de bus goedkoper wordt.