Brandweer zet kazernes open voor communicantjes

Herentals / Mol / Geel / Balen - De brandweervoertuigen van de Hulpverleningszone (HVZ) Kempen werden zaterdag uitzonderlijk bemand door piepjonge krachten. Communicanten kregen de kans om unieke foto’s te maken.

De HVZ Kempen kwam dit weekend tegemoet aan ouders die voor hun communiefoto's een originele achtergrond of omgeving zochten. Het was de allereerste keer dat de zone de deuren voor communiefoto’s openstelde. De mosterd haalde ze bij collega's in Limburg, waar dat al langer een gewoonte is.

Met zestien deelnemende communicantjes mocht voor dit debuut van een bescheiden succesje gesproken worden. De spuitgasten in Balen en Mol kregen elk twee kinderen over de vloer, de hoofdpost in Geel vijf en Herentals schoot met zeven jongens en meisjes de hoofdvogel af.

“Zo’n initiatief is een goede manier om de brandweerdiensten wat dichter bij de mensen te brengen. De voorwaarde is wel dat wij als korps zelf mogen kiezen welke voertuigen we voor fotosessies beschikbaar stelden", klonk het bij de brandweer in Herentals.